Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde Gazze Barış Planı, Suriye ve Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmeleri ele aldı. Fidan, üç ülkenin bölgesel barış ve refah için işbirliği ve eşgüdümünü güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki gelişmelere ilişkin diplomatik temaslarını sürdürüyor. Fidan, bugün Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

GÜNDEM GAZZE, SURİYE VE HÜRMÜZ

Görüşmelerde, Gazze Barış Planı'nın uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıklar ve atılabilecek adımlar değerlendirildi. Bakan Fidan ve mevkidaşları ayrıca Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı. Türkiye'nin Suriye'de huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteği görüşmelerde bir kez daha vurgulandı.

Diplomasi trafiğinin bir diğer başlığını ise Hürmüz Boğazı'ndaki durum oluşturdu. İhtilafa taraf ülkeler arasında devam eden müzakerelerde gelinen son nokta da görüşmelerde değerlendirildi.

'İŞBİRLİĞİMİZİ HER ALANDA GÜÇLENDİRECEĞİZ'

Görüşmeler sonrasında açıklama yapan Bakan Fidan, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan'ın bölgesel barış ve refahı isteyen üç kardeş ülke olduğunu belirterek, işbirliği ve eşgüdümün her alanda güçlendirilmeye devam edileceği kaydetti.