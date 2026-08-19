İletişim Başkanlığı, İsrail Başbakanlığı tarafından ortaya atılan iddialara tepki göstererek, bunların İsrail'in Suriye'ye yönelik hukuksuz hava saldırılarını meşrulaştırma amacı taşıdığını bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye, İsrail'in Suriye'ye yönelik politikalarına ilişkin sert açıklamada bulundu. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda, İsrail Başbakanlığı'nın ortaya attığı iddiaların 'gayriciddi' olduğu belirtilerek, söz konusu açıklamaların İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü hedef alan hava saldırılarını meşrulaştırmayı amaçladığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seçimler öncesinde bölgedeki 'yayılmacı ve istikrarsızlaştırıcı politikalarını' sürdürme niyetinde olduğu savunuldu. Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrardan yana olduğu vurgulanan açıklamada, bunun ancak İsrail'in saldırgan ve dayatmacı politikalarından vazgeçmesi ve uluslararası hukuka saygı göstermesiyle mümkün olacağı belirtildi.

İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin Suriye'de huzur, istikrar ve refahın sağlanması amacıyla Suriye hükümetiyle meşru zeminde iş birliğini sürdüreceğini belirterek, 'Suriye'nin istikrarsızlaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz' mesajı verdi.

İsrail Başbakanlığı tarafından ortaya atılan gayriciddi iddialar, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan hukuksuz hava saldırılarını meşrulaştırmayı amaçlamaktadır.



Dile getirilen ithamlar, Netanyahu'nun İsrail'deki seçimler öncesinde bölgedeki: — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) August 18, 2026