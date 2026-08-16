Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Kahramanlarını Tanıtma Kamu Birliği Başkanı Elşen Uluhanlı ile beraberindeki heyet, Bakü'de Ülkü Ocakları ve MHP'nin Azerbaycan temsilcisi Mehmet Alper Bey'i ziyaret etti. Görüşmede iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi, şehit aileleri ve gençlere yönelik ortak projeler ile Ülkü Ocaklarının Azerbaycan'da faaliyete başlaması konusu ele alındı.

Serdar AKYOL / AZERBAYCAN (İGFA) - Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Kahramanlarını Tanıtma Kamu Birliği Başkanı Elşen Uluhanlı, Birliğin Türkiye temsilcisi ve gazeteci-yazar Serdar Akyol ile birlikte, Türkiye Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin Azerbaycan temsilcisi Mehmet Alper Bey'i Bakü'deki ofisinde ziyaret etti.

Görüşmede Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin güçlendirilmesi, iki ülke arasındaki sosyal ve insani bağların geliştirilmesi, şehit aileleri arasındaki dayanışmanın artırılması ve gençlere yönelik ortak projeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

ÜLKÜ OCAKLARININ AZERBAYCAN'DAKİ FAALİYETLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantının öne çıkan başlıklarından biri, Ülkü Ocaklarının Azerbaycan'da faaliyete başlaması oldu. Taraflar, gençlere yönelik eğitim, kültür, tarih, edebiyat ve sosyal faaliyetlerin yanı sıra iki ülke gençleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik projeleri değerlendirdi. Azerbaycan'da yürütülecek faaliyetlerin ülke mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekilirken, gençlerin bilim, eğitim ve kültüre yönlendirilmesi ile milli tarih ve ortak Türk kültürel mirasına ilişkin farkındalıklarının artırılması üzerinde duruldu.

ŞEHİT AİLELERİ İÇİN ORTAK PROJELER GÜNDEMDE

Görüşmede Azerbaycan ve Türkiye'deki şehit ailelerinin daha yakından bir araya getirilmesi de ele alındı. Karşılıklı ziyaretler, ortak anma programları ve şehitlerin hayatlarını anlatan eserlerin tanıtılmasına yönelik projeler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Uluhanlı, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki tarihi ve manevi bağların yalnızca devletlerarası ilişkilerle sınırlı olmadığını, iki halk arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın sosyal hayatın farklı alanlarında da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

34 ŞEHİDİN HAYATINI ANLATAN KİTABI TAKDİM ETTİ

Görüşmede Elşen Uluhanlı, Azerbaycan'ın Vatan Savaşı'nda şehit olan 34 kişinin hayatını ve mücadelelerini anlatan kitabını Mehmet Alper Bey'e takdim etti. Şehitlerin hayatlarının gelecek nesillere aktarılmasının milli hafızanın korunması açısından önemli olduğu vurgulandı. Gençlerin şehit ve gazilerin mücadelelerini tanımasının, tarih bilincinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

'GENÇLERİN BİLGİ VE BECERİLERİ GELİŞTİRİLMELİ'

Görüşmede gençlerin geleceğin toplum ve devlet yöneticileri olarak yetiştirilmesi gerektiği de gündeme geldi. Gençlerin tarih, kültür, edebiyat ve bilime ilgilerinin artırılması, liderlik ve teşkilatlanma becerilerinin geliştirilmesi ile vatandaşlık sorumluluğunun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekildi.

Taraflar, önümüzdeki dönemde Azerbaycan-Türkiye şehit ailelerinin buluşturulması, gençlere yönelik bilinçlendirme projelerinin hayata geçirilmesi ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konusunda çalışmaların sürdürülmesi yönünde görüş birliğine vardı.