Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ahıska Müftüsü Mamuka Vashakmadze'yi ziyaret etti. Yılmaz, Bursa'da yaşayan Ahıskalıların selamlarını ileterek iki şehir arasındaki tarihi ve manevi bağların önemine dikkat çekti.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, tarihi ve manevi bağların izlerini taşıyan Ahıska'da, Ahıska Müftüsü Mamuka Vashakmadze ile bir araya geldi.

Ziyarette Bursa'da yaşayan Ahıskalıların selamlarını Müftü Vashakmadze'ye ileten Başkan Yılmaz, Ahıska'nın tarihi ve manevi önemine vurgu yaptı.

Ahıska'nın geçmişten bugüne uzanan güçlü bir gönül bağı taşıdığını belirten Yılmaz, ziyaret sırasında şehrin manevi atmosferinde samimi bir sohbet gerçekleştirdiklerini ifade etti.

'GÖNÜL BAĞIMIZ HİÇBİR ZAMAN KOPMAYACAK'

Başkan Yılmaz, ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, 'Tarih boyunca nice acıya ve hasrete rağmen gönül bağımızın hiçbir zaman kopmayacağı hafızası derin, hatırası büyük kadim yurdumuz Ahıska'dayız. Ahıska Müftümüz Mamuka Vashakmadze'yi ziyaret ederek hem Bursa'daki Ahıskalı kardeşlerimizin selamlarını getirdik hem de bu kadim şehrin manevi ikliminde gönülden bir sohbet gerçekleştirdik' dedi. Yılmaz, ziyaretin ardından Ahıska Müftüsü Mamuka Vashakmadze'ye ev sahipliği ve misafirperverliği için teşekkür etti.