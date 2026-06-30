Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı geçici dış ticaret verilerine göre, mayıs ayında ihracat yüzde 9,5, ithalat ise yüzde 10,8 azaldı. Dış ticaret açığı 5 milyar 610 milyon dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80'e yükseldi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Genel ticaret sistemine göre mayıs ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,5 azalarak 22 milyar 461 milyon dolar, ithalat ise yüzde 10,8 düşüşle 28 milyar 71 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 15,6 azalarak 5 milyar 610 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise geçen yıl mayıstaki yüzde 78,9 seviyesinden yüzde 80'e yükseldi.

İLK 5 AYDA İHRACAT SINIRLI ARTTI

Ocak-Mayıs döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artışla 111 milyar 118 milyon dolara, ithalat ise yüzde 1,1 artışla 153 milyar 834 milyon dolara ulaştı.

Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 3,6 artarak 42 milyar 716 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72,2 olarak gerçekleşti.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ AÇIK 525 MİLYON DOLAR

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda mayıs ayında ihracat 20 milyar 500 milyon dolar, ithalat ise 21 milyar 25 milyon dolar oldu.

Bu kapsamda dış ticaret açığı 525 milyon dolar olarak hesaplanırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,5 seviyesine ulaştı.

İMALAT SANAYİ İHRACATTA AĞIRLIĞINI KORUDU

Mayıs ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatın yüzde 94,5'ini imalat sanayi oluşturdu. Tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı yüzde 3,3, madencilik ve taş ocakçılığının payı ise yüzde 1,6 olarak kaydedildi.

İthalatta ise ara malları yüzde 72,7 ile en büyük payı alırken, sermaye mallarının payı yüzde 13,4, tüketim mallarının payı ise yüzde 13,8 oldu.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 1 milyar 714 milyon dolar olarak gerçekleşti. Almanya'yı ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya takip etti. İlk beş ülke toplam ihracatın yüzde 29,7'sini oluşturdu.

İthalatta ise ilk sırada Rusya Federasyonu yer aldı. Rusya'dan yapılan ithalat 3 milyar 758 milyon dolar olurken, Çin, Almanya, ABD ve İtalya sıralamada Rusya'yı izledi.

TÜİK verilerine göre mayıs ayında yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatındaki payı ise yüzde 11,8 oldu.

Bu arada mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre mayıs ayında bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 0,8, ithalat ise yüzde 1,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 4,8, ithalat yüzde 4,3 artış gösterdi.