Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2026 yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında 3 bin 180 projeye 11,3 milyar lira, tasarruflu tarımsal sulama kapsamında ise 2 bin 47 projeye 1,2 milyar lira hibe verileceğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2026 Yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı (KKYP) başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, KKYP kapsamında 3 bin 180 projeye 11,3 milyar lira hibe desteği sağlanacağını, söz konusu desteklerle kırsal bölgelerde toplam 19,5 milyar liralık yatırımın hayata geçirileceğini bildirdi.

EN BÜYÜK PAY AİLE İŞLETMELERİNE

Desteklerden en büyük pay aile işletmelerine ayrıldı. Bakan Yumaklı, 2 bin 164 projenin aile işletmelerine ait olduğunu belirterek, bu projelerin 1.751'inin kadın ve genç girişimciler tarafından hazırlandığını açıkladı.

Böylece KKYP bütçesinin yüzde 77'sinin aile işletmelerine tahsis edildiği belirtildi.

???? KIRSAL KALKINMAYA 12,5 MİLYAR LİRALIK DEV HİBE DESTEĞİ



???????? 2026 Yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı (KKYP) başvuru sonuçları açıklandı.

???? KKYP kapsamında 3 bin 180 projeye 11,3 milyar lira hibe desteği sağlayacağız. Bu hibelerimizle kırsalda 19,5 milyar liralık yatırım: pic.twitter.com/nkID2io2vy — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) September 13, 2026

SULAMA YATIRIMLARINA 1,2 MİLYAR LİRA

Tarımsal su kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla da Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemleri Başvuruları kapsamında 2 bin 47 projeye 1,2 milyar lira hibe desteği sağlanacak. İki destek programı kapsamında verilecek toplam hibe tutarı 12,5 milyar liraya ulaşırken, Bakan Yumaklı yatırımların kırsal kalkınmaya ve tarımsal üretimde verimliliğe katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti.

Başvuru sonuçlarına Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırım Programı internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.