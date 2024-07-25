Dilovası Belediyesi'nin başlattığı Kapalı Halı Saha tesisleri projesi, sona yaklaşıyor. Köseler Mahallesinde inşa edilen tesis, bölgedeki sporseverlere ve gençlere hizmet etmeye hazırlanıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kapalı halı sahanın, dört mevsim boyunca kullanılabilecek ve hava şartlarından bağımsız olarak spor yapma imkânı sunacak.

AMACIMIZ DAHA İYİ KOŞULLARDA SPOR

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Köseler Mahallemizde hizmet verecek kapalı halı saha tesisleri, gençlerimizin daha iyi koşullarda spor yapmalarını sağlayacak. İlçemizin spor altyapısını güçlendirmek, gençlerimize sağlıklı ve aktif bir yaşam sunmak için attığımız bu adım çok önemli. Özellikle kış aylarında spor yapmak zorlaşabiliyor; ancak bu kapalı tesis ile hava şartlarından bağımsız olarak spor yapılabilecek. Bu sayede gençlerimizin spor yapma alışkanlığı kazanmasını ve yeteneklerini geliştirmesini hedefliyoruz."

TOPLUMSAL BAĞLARI GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇLIYORUZ

Başkan Ömeroğlu, konuşmasının devamında tesisin sosyal ve kültürel anlamda da katkı sağlayacağını belirterek, "Yen