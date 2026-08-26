Moğolistan'da düzenlenen UNCCD 17. Taraflar Konferansı'nda video mesaj yayımlayan COP31 Başkanı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çölleşme, arazi tahribatı ve iklim kriziyle mücadelede daha güçlü iş birliği çağrısı yaptı.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, mesajında Türkiye'nin çölleşme ve arazi tahribatıyla mücadelede yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Türkiye'nin 2015 yılında COP12'ye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Bakan Kurum, Ankara sürecinin gelişmekte olan ülkelerin hedef belirleme ve uygulama kapasitesine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Kurum, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve arazi tahribatının birbirinden ayrı sorunlar olmadığını vurgulayarak, Rio Sözleşmeleri arasında daha güçlü bir iş birliği gerektiğine dikkat çekti. Türkiye'nin bu doğrultuda Rio Sinerjisi Protokolü'nü imzaladığını belirten Kurum, COP31 Başkanlığı'nın da bu bütüncül anlayış üzerine kurulduğunu ifade etti.

Bakanımızın, Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (UNCCD) 17. Taraflar Konferansı'nda paylaştığı mesaj????@turkiyecop31 pic.twitter.com/g39FoMTxdx — T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) August 26, 2026

COP31 sürecini 'siyasi liderlik, çok taraflı müzakereler ve uygulamayı bir araya getiren kapsamlı bir süreç' olarak tanımlayan Kurum, başkanlığın diyalog, uzlaşı ve aksiyon olmak üzere üç temel üzerine inşa edildiğini söyledi. Kurum, 'Diyalogla ülkeleri aynı masa etrafında buluşturacağız. Uzlaşıyla ortak iradeyi güçlendireceğiz. Aksiyonla bu iradeyi somut sonuçlara dönüştüreceğiz. Artık söz değil, eylem istiyoruz' dedi.