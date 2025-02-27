Bursa Osmangazi Belediyesi, genç girişimcileri desteklemek ve gençlerin proje üretmesine olanak sağlamak amacıyla Gençlik ve Girişimcilik Merkezi’ni hizmete açtı. Genç girişimci adayları, Gençlik ve Girişimcilik Merkezi’nde alacakları eğitimler sayesinde kendilerini geliştirebilecek ve yeni projeler üretecek. BURSA (İGFA) - Gençleri her alanda destekleyen çalışma ve projeleri hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, genç girişimci adaylarına yönelik hizmet verecek olan Gençlik ve Girişimcilik Merkezi’ni kente kazandırdı. Osmangazi Belediyesi ve Bursa Ticaret Borsası işbirliğinde hayata geçirilen Gençlik ve Girişimcilik Merkezi, düzenlenen törenle kapılarını genç girişimcilere açtı. Bursa Ticaret Borsası tarafından Osmangazi Belediyesi’nin kullanımına sunulan Doğanbey Mahallesi’ndeki sivil mimarlık örneği yapı içerisinde hayata geçirilen Gençlik ve Girişimcilik Merkezi, gençlerin yenilikçi fikirlerini desteklemek ve hayata geçirmelerini sağlamamanın yanı sıra hayata geçirdikleri fikirlerin kalıcı olmasını sağlayarak bu fikirleri iş dünyası ile buluşturmak adına hizmet verecek. Uzman danışmanlar ve eğitmenler tarafından sağlanacak eğitimlerle girişimcilere rehberlik edilecek.

AYDIN: “BÜTÜN ÜMİDİMİZ GENÇLİKTEDİR”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gençlik ve Girişimcilik Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi bütün ümidimiz gençliktedir. Gençler için yapılan yatırımlar hepimizin yarınlarını kurtaracak ve daha müreffeh bir ülke olma anlamında da büyük katkılar sunacaktır. Bu düşünce çerçevesinde seçimden çok kısa süre sonra Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Özer Matlı ile Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ettik. Liseyi gezerken ortaklaşa nasıl bir proje üretebiliriz diye fikir alış verişinde bulunduk. Gençlerin bir araya gelip üretebileceği ve inovatif buluşlar yapabileceği, daha da önemlisi bunları yaptıktan sonra iş insanları ile bir araya gelebileceği bir merkez oluşturma fikri ortaya çıktı. Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne yaptığımız ziyarette Mükemmeliyet Merkezi’nden bu tür çalışmalar olduğunu gördük. Bursa Erkek Lisesi’ne yaptığımız ziyarette ise gençlerin projeleri olduğunu ve bu projeleri hem hayata geçirmek hem de hayata geçirdikten sonra kalıcı olabilmesi için iş dünyası ile buluşması gerekliliği gerçeğini fark ettik” dedi.

AYDIN: “GENÇLERİMİZİN HAYALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞMASINA İMKAN SUNUYORUZ”

Gençlik ve Girişimcilik Merkezi’nin gençlerin hayallerinin peşinden koşmasına imkan sunacağını ifade eden Başkan Aydın, “Bursa Ticaret Borsası başta olmak üzere üniversiteler, akademik odalar, dernekler, Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bursa Erkek Lisesi gibi 1890’lı yıllarda kurulmuş okulları dahil ederek ortaya çıkardığımız projemizin bugün açılışını yapıyoruz. Burada TÜBİTAK 4004 ve 4007 projeleri, ulusal ve uluslararası projeler ve yatırım projeleri inşallah hayata geçecek. Belediyemiz ve diğer paydaş kurumların ekipleri, bu hedef doğrultusunda toplantılar yapıyorlar. Açılışın ardından hayata geçirilecek birkaç projenin alt yapısı hazırlanmış durumda. Bütün hedefimiz, gençlerimizin ulusal ve uluslararası bazda Bursa markasını daha ileri götürecek icatlar bulması. Eskiler, gençlere başımıza icat çıkarmayın derlerdi. Biz tam tersini söylüyoruz; icatlar çıkartın ve bulun ki ülkemiz daha da güçlensin ve muhasır medeniyetler seviyesine daha hızlı ulaşsın. Bu projemizin hayata geçirilmesinde Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Özer Matlı’nın ve diğer paydaşlarımızın çok desteği oldu. Bu merkezimizin başarılı olacağına inanıyorum. Emeği geçenlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BURSA TİCARET BORSA’NDAN GENÇ GİRİŞİMCİLERE DESTEK

Gençlik ve Girişimcilik Merkezi’nin açılışında konuşan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, merkezin gençlerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmeleri, yeni iş modelleri geliştirmeleri ve iş dünyasına sağlam adımlarla atılmaları için önemli bir fırsat sunacağını vurguladı. Matlı, “Bu merkez, gençlerimizin sadece bir eğitim ve danışmanlık alanı olmanın ötesinde, aynı zamanda etkileşimde bulunabilecekleri ve üretebilecekleri bir platform olacaktır. Ayrıca, burada düzenlenecek eğitim programları, mentorluk hizmetleri, girişimcilik atölyeleri, gençlerimizin iş hayatına dair donanımlarını güçlendirmelerine zemin hazırlayacaktır. Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde düzenleyeceğimiz programların talep görmesi halinde, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de onayıyla bu etkinlikleri uygulamalı olarak proje okulumuz Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne taşıyarak, şehrin genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

GENÇLERİN POTANSİYELLERİNİ ORTAYA ÇIKARACAK BİR MODEL

Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nin, gençlerin ve girişimcilerin ihtiyaçlarına cevap verecek, onların potansiyellerini ortaya çıkaracak ve yönlendirecek bir model olarak tasarlandığını belirten Matlı, “Bursa Ticaret Borsası olarak, köklü geçmişimizin bize yüklediği sorumlulukla kentimizin ve ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak için tam 100 yıldır var gücümüzle çalışıyoruz. Bu sorumluluğun bilinciyle, gençlerimizin geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemelerine destek olacak bir merkezi, Osmangazi Belediyemiz ile birlikte şehrimize kazandırmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Bu iş birliği, kurumlarımız arasındaki ortak vizyonun bir yansıması olmanın ötesinde, şehrimizin geleceğine yapılan önemli bir yatırımdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesimi ile birlikte Gençlik ve Girişimcilik Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışından ardından Bursa Ticaret Borsa’sına ait binanın Gençlik ve Girişimcilik Merkezi olarak kullanılması adına Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı arasında protokol imzalandı.

