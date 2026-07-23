Seçilmiş CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, yaptığı yazılı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Görevden alınmasının ardından açıklama yapan CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Balkanlı, siyasi mücadelesini Özgür Özel'in liderliğinde kurulacağını ifade ettiği yeni siyasi partide sürdüreceğini açıkladı.

CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Görevden alınmasının CHP Tüzüğü'ne aykırı ve hukuksuz olduğunu savunan Balkanlı, alınan kararın yalnızca kendisine değil, örgütün iradesine ve üyelerin demokratik tercihine yönelik bir müdahale olduğunu öne sürdü.

Mutlak butlan yönetiminin aldığı kararları kabul etmediğini ve meşru görmediğini belirten Balkanlı, parti içinde demokratik işleyişin ortadan kaldırıldığını iddia ederek, seçilmiş yöneticilerin hukuki süreçler gerekçe gösterilerek görevden uzaklaştırılmasının demokrasiye zarar verdiğini savundu. İstifa kararının CHP'nin kurucu değerlerine karşı bir tavır olmadığını ifade eden Balkanlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerine, demokrasiye, laikliğe ve hukuk devletine bağlılığını sürdüreceğini söyledi.

Balkanlı, açıklamasında siyasi mücadelesini, 'Seçilmiş Genel Başkan' olarak nitelendirdiği Özgür Özel'in liderliğinde kurulacağını belirttiği yeni siyasi partide devam ettirme kararı aldığını ifade etti.

Ayrıca Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Ekrem İmamoğlu ile birlikte demokrasi, hukuk ve halk iradesi mücadelesini sürdüreceğini dile getirdi.