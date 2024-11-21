DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM Ulaştırma Komisyonu’nda Turizm Geliştirme Ajansı Sayıştay raporu görüşmelerine katılarak, Mersin’in dış hat ve iç hat sefer sayılarının artırılması çağrısında bulunduANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Mersin’in Türkiye'nin en çok vergi ödeyen 6’ncı ili olduğunu vurgulayarak, dış hat seferlerinin artırılmasının gerekliliğini vurguladı.

Mersin'den Avrupa ülkelerine direkt uçuş beklediğinin altını çizen Ekmen, "Dış hat seferlerinin artırılması, bölgeye nitelikli turistin gelmesini sağlarken, ekonomiye de büyük katkı sunacaktır. İç hat seferleri de aynı şekilde artırılmalı. Örneğin, Erzurum’dan eksi 10 dereceden bir buçuk saat sonra artı 15 dereceye ulaşılabilir. Bu avantaj Mersin’in yıl boyunca 12 ay turizm yapılabilir bir şehir olduğunu gösteriyor" dedi.

Aynı zamanda Mersin Milletvekili olan DEVA Partili Ekmen, THY Planet eğlence sisteminde 41 il ve 4 ilçenin tanıtım videosu bulunduğunu, ancak Mersin, Batman ve Mardin gibi şehirlerin yer almadığını belirtti. Ekmen, “Kapadokya, Efes, Antalya, Şanlıurfa ön planda tutuluyor ama Mersin, Batman, Siirt gibi şehirlerimiz yok. Bu illerimizin de tanıtım stratejilerinde yer alması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Sunuma katılan Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’a da seslenen Ekmen, "“Sayın Bakan, size ve aracılığınızla Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, AnadoluJet Genel Müdürü Kerem Sarp ve Pegasus Genel Müdürü Güliz Öztürk’e sesleniyorum. Mersin’in turizm ve tarım potansiyelini harekete geçirmek için hem iç hem dış hat seferlerini artırmak, Avrupa ülkelerine direkt uçuşları başlatmak ve Mersin’in tanıtım çalışmalarında yer almasını sağlamak büyük önem taşımaktadır. 12 ay boyunca turizme uygun olan Mersin’in bu avantajını değerlendirelim” diye konuştu.