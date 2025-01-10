Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü, Yükseköğretim Kalite Kurulunca yetkilendirilen TURAK tarafından 6 yıllığına tam akredite edildi. İlk başvuruda elde edilen bu başarı, DEÜ’nün turizm alanındaki eğitim kalitesini ve uluslararası standartlara uyumunu bir kez daha tescilledi.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan Turizm İşletmeciliği Bölümü, Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından 6 yıllık tam akreditasyon aldı. DEÜ’nün 2024 yılı ocak ayında yaptığı başvuru üzerine başlatılan değerlendirme süreci kapsamında saha ziyaretlerini de tamamlayan TURAK, 31 Aralık 2024 - 31 Aralık 2030 tarihlerini kapsayan dönemde 3+3 formatında geçerli olmak üzere, bölüme tam akreditasyon verdi. Bu karar, Fakültenin eğitim kalitesinin ve yeterliliğinin Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yetkilendirilen tarafsız bir kurul tarafından ulusal düzeyde onaylanmasını sağladı.

“TURİZMDE YETKİNLİĞİMİZ ARTIYOR”

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, tam akreditasyon başarısının DEÜ’nün uluslararası standartlarda eğitim sunma kararlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. Gelişmenin DEÜ’nün son dönemde bu alandaki yetkinliğinin bir tescili olarak öne çıktığını kaydeden Rektör Yılmaz, "Bölümümüzün tam akreditasyon gelişmesini elbette büyük bir gurur ve memnuniyetle karşıladık.TURAK tarafından 2025/006 sayılı karar ile tam akreditasyon alan Turizm İşletmeciliği Bölümümüzün bu başarısı, Üniversitemizin turizm alanındaki kalitesinin ve öğrencilerimize uluslararası standartlarda eğitim verme taahhüdünün bir yansımasıdır.Ayrıca bu başarı, turizm sektörüne nitelikli profesyoneller yetiştirme konusundaki kararlılığımızı da göstermektedir. Bu süreçte emeği geçen akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi ve destek veren herkesi tebrik ediyorum” dedi.

TURİZMDE PİLOT ÜNİVERSİTE SEÇİLMİŞTİ

Dokuz Eylül Üniversitesi, kısa bir süre önce T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, geleceğin turizm yöneticilerini yetiştirmek için seçilen 7 pilot üniversiteden biri olmuştu. Rektör Yılmaz, protokolün sektörle bütünleşmiş bir eğitim modeli sunduğunu belirterek, öğrencilerin staj ve istihdam olanaklarının gelişeceğine dikkat çekmişti. Rektör Yılmaz, DEÜ Turizm Fakültesi’nin elde ettiği son akreditasyon başarısının Üniversitenin turizm alanındaki yetkinliğine önemli katkılar sunacağını ifade etti.

İLK BAŞVURUDA TAM AKREDİTASYON

DEÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ebru Günlü Küçükaltan, Turizm İşletmeciliği Bölümü’nün ilk başvuruda tam akreditasyon almasının gurur verici olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:“Turizm Fakültemiz, özellikle son dönemde özverili çalışmalarıyla bu önemli başarıyı elde etti. Kalite odaklı eğitim anlayışımız, öğrenci merkezli yaklaşımımız ve güçlü yönetim yapımız, bu akreditasyonu mümkün kılan temel unsurlar oldu. Bu gelişme, öğrencilerimize yüksek standartlarda öğrenim ortamı sunma kararlılığımızı güçlendirirken, gelecekteki daha büyük başarıların da habercisi niteliğindedir.Başta akademik ve idari kadromuz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu başarının gelecekteki daha büyük adımların habercisi olmasını diliyoruz. Fakültemizde yer alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü için de akreditasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üniversitemizin kalite vizyonunu birimimizde devam ettirmenin gururunu yaşıyoruz.”

TURAK NEDİR?

TURAK, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından ön lisans (Aşçılık, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Turist Rehberliği, İkram Hizmetleri, Sağlık Turizmi İşletmeciliği, Turizm Animasyonu) ve lisans (Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm Rehberliği, Rekreasyon Yönetimi) programlarının akreditasyonu konusunda yetkilendirilmiş ulusal akreditasyon kuruluşudur.