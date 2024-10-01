Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ) 2024-2025 Akademik Yılı, DEÜ Tıp Fakültesi'nde düzenlenen törenle başladı. Yoğun katılımla gerçekleşen törende beyaz önlüklerini giyerek öğrenim hayatlarına ilk adımı atan öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz’ın katılımıyla yeni akademik yılın coşkusunu yaşadı.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ) 2024-2025 Akademik Yılı, DEÜ Tıp Fakültesi'nde düzenlenen coşkulu açılış töreniyle başladı. Törene, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, akademik ve idari birim yöneticileri, öğrenciler ile aileleri katıldı. Törende, Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin beyaz önlüklerini giyerek öğrenim hayatlarına ilk adımlarını attığı anlar duygusal anlar yaşattı.

“KAPIMIZI BİLGİYE ARALIYORUZ”

Programda konuşan ve dönemin ilk dersini veren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, yeni akademik yılın heyecanını katılımcılarla paylaştı. “Türkiye'nin önde gelen araştırma üniversitelerinden birisi olarak, bilgiye, öğrenmeye ve başarıya açılan kapımızı bir kez daha aralıyoruz” diyen Rektör Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Köklü tarihi, saygın akademik kadrosu ve nitelikli eğitimi ile İzmir geneline yayılarak kent mozaiğinin ayrılmaz bir parçası haline gelen DEÜ yerleşkeleri, yeni öğrencileri ile 2024-2025 Akademik Yılı'na en iyi şekilde hazırlandı. Yeni akademik yılda da Dokuz Eylül Üniversitesi’nin vizyonunu genişletecek, ülkemize ve bölgemize güç katacak yenilikçi çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz. Yeni dönem hayırlı olsun.”

BEYAZ ÖNLÜK GİYDİLER

Törende beyaz önlüklerini giyen Tıp Fakültesi öğrencilerine öğrenim hayatlarında başarılar dileyen Rektör Yılmaz, “Öğrencilerimiz her zaman temel hedefimizdir. Nitelikli akademik kadromuz ile tüm çabamız, onları başarıya götürecek olanakları sağlamaktır” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin, bilim üretmenin yanı sıra toplumsal sorumlulukları olan bir eğitim kurumu olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti: “Türkiye’nin yükseköğretimdeki hedeflerine uygun yenilikçi yaklaşımlar sergiliyor, ülkemize bağlı ve donanımlı bireyler yetiştiriyoruz. Kurumumuzun saygınlığının kaynağı olan bilimsel duruşu hem dünyaya örnek hem de insanlığın geleceğine umut olmaktadır. Sizlerden de beklentimiz, Üniversitemizin akademik sorumluluklarını yerine getirirken toplumsal faydayı da gözetmenizdir.”

CUMHURİYET VURGUSU

Rektör Yılmaz konuşmasında, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin logosunda yer alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk siluetine ve bu simgenin taşıdığı anlamlara da dikkat çekti. Yılmaz, “Üniversitemizin logosunda yer alan Atatürk silueti, Cumhuriyetimizin kurucusunun ilke ve devrimlerine olan bağlılığımızın bir sembolüdür. Bizler, Atatürk'ün izinde, Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmaya ve geleceğin aydınlık nesillerini yetiştirmeye kararlıyız. Üniversitemiz, bilimsel çalışmaların yanı sıra Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkan bir eğitim kurumu olarak yoluna devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“DEÜ BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK”

Konuşmasının devamında Rektör Yılmaz, DEÜ’nün ulusal ve uluslararası başarılarını sürdüreceğine olan inancını vurgulayarak, “Yeni akademik yılda hep birlikte unutulmaz bir bilimsel yolculuğa çıkacağız. Kurumumuz adına yeni yatırımları ve hizmetleri hayata geçirmeye; ulusal ve uluslararası iş birliği fırsatlarında etkin roller üstlenmeye devam edeceğiz. Birçok ilki başaran DEÜ ailesinin, yeni dönemde de araştırmalarını, projelerini ve öğretim faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceğine inanıyorum. Yeni dönemin hepimize başarı ve sağlık getirmesini, bilimle dolu geçmesini diliyor; törenimize katılan kıymetli hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” dedi. Tören, öğrencilerin ve ailelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.