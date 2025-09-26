Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan “İkiz Dönüşümün İzinde Teknoloji ve Bilim Şenliği” coşkulu bir açılış töreniyle kapılarını öğrencilere açtı.İZMİR (İGFA) - TÜBİTAK 4007 desteğiyle hayata geçirilen etkinlik, 25-27 Eylül tarihleri arasında DEÜ Buca Eğitim Fakültesinde düzenleniyor. İzmir ve çevre illerden yaklaşık 30 bin öğrencinin katılması beklenen şenlik; bilim, teknoloji, değişim ve sürdürülebilirlik temalarını gençlerle buluşturacak.

Açılış törenine; DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, DEÜ Genel Sekreter V. Prof. Dr. Dündar Yener, İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel, Cumhurbaşkanlığı Gençlik ve Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Abdulkadir Özbek ve çok sayıda akademisyen, öğretmen ile öğrenci katıldı.

“YAPAY ZEKÂYI YAPAN NESİLLERE İHTİYACIMIZ VAR”

Törende konuşan DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, yapay zekâyı daha da geliştirecek olanın öğrenciler olduğuna dikkat çekerek, “DEÜ, bir bilim ve araştırma üniversitesi. Biz burada yeşil dönüşümü tamamlamış, teknolojik dönüşümü en yakından takip eden kurumların başında geliyoruz. Bizim yapay zekâya değil, yapan zekâlara ihtiyacımız var. Yapay zekâları yapacak olan sizlersiniz, biz sadece sizlere yol göstereceğiz,” ifadelerini kullandı.

“DEĞİŞEN DÜNYAYA UYUM SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ”

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise eğitimde dönüşümün önemine vurgu yaparak, “Dünyayı yapay zekâ kasıp kavuruyor. Bizler de yapay zekânın önemine ve uygulamalarına odaklandık. Geleceği, doğayı ve teknolojiyi önemseyen nesillerin yetişmesi bizim için çok değerli,” dedi.

Şenliğe ev sahipliği yapan Buca Eğitim Fakültesi’nde Dekan Prof. Dr. Sibel Yeşildere İmre, öğrencilere seslenerek, “Bilimin rehber, Cumhuriyet’in değerlerinin pusula olduğu bir fakültedeyiz. Keşfetmenin heyecanı ve öğrenmenin coşkusu birleştiğinde ortaya çıkan güç dünyayı değiştirebilir,” ifadelerini kullandı.

SÖYLEŞİLER VE ATÖLYELERLE ZENGİNLEŞEN PROGRAM

Açılışın ardından protokol üyeleri öğrencilerin hazırladığı projeleri yerinde inceledi. Şenlik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel, Cumhurbaşkanlığı Gençlik ve Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Abdulkadir Özbek ve Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur’un öğrencilerle gerçekleştirdiği söyleşilerle devam etti.

KAPILAR 3 GÜN BOYUNCA AÇIK

Sadece öğrenciler için değil; anaokulundan üniversiteye, öğretmenlerden İzmir halkına kadar her yaş grubuna hitap eden şenlik, üç gün boyunca bilim ve teknoloji meraklılarını ağırlayacak.