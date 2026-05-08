Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde hayata geçirdiği modern kütüphaneler, yalnızca öğrencilerin değil her yaştan vatandaşın ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu ilginin en güzel örneklerinden biri ise 68 yaşındaki Tuğran Savaş. Gebze Millet Bahçesi içinde yer alan kütüphaneye neredeyse her gün gelen Tuğran Amca, öğrenme azmiyle gençlere taş çıkarıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze'de ikamet eden Tuğran Savaş, kütüphaneye düzenli olarak gelerek vaktini burada geçiriyor. Kütüphanenin kendisine ilaç gibi geldiğini belirten Savaş, öğrenme yolculuğunun çocukluk yıllarına uzandığını belirterek, 'Amcamın yanına medreseye giderdim. O bize Osmanlıca yazılı kitaplardan hikâyeler okurdu. Tüm arkadaşlarım giderken ben kalırdım. İşte okuma ve araştırma hevesim o zaman başladı' dedi.

'KO-MEK'TE ALDIĞIM DERSLERE ÇALIŞIYORUM'

Tuğran Amca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların kendilerini ilgi duydukları alanlarda geliştirmelerine imkân tanıdığı KO-MEK'te aldığı dersleri, kütüphanedeki kaynaklarla pekiştiriyor. 'Burada KO-MEK'ten aldığım Osmanlıca ve Arapça derslerine çalışıyorum. Yazılar yazıyor, kendimi geliştirmeye gayret ediyorum' diyen Savaş, hem kütüphanede geçirdiği zamanın değerini vurguluyor hem de öğrenmenin hayat boyu süren bir yolculuk olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Kütüphane hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuğran Savaş, bu alanların herkes için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayarak, 'Kütüphane hizmetleri çok faydalı, çok güzel düşünülmüş. Bizler için velinimet diyebilirim. Benim yaşımda olanlara da tavsiye ederim. Sessiz, sakin, huzurlu bir ortam. Severek geliyorum. Yapandan da yaptırandan da Allah razı olsun' dedi.

GENÇLERE KÜLTÜREL MİRAS ÇAĞRISI

Gençlere önemli tavsiyelerde bulunan Tuğran Amca, tarih bilincinin önemine de dikkat çekerek, 'Selçuklu ve Osmanlı bizim ecdadımız. Gençler bu değerlere sahip çıkmalı. Bu noktada türbeler ziyaret edilmeli, Osmanlıca yazıları okumaya çalışılmalı. Ben de gezdiğim yerlerde okuyarak büyük keyif alıyorum' ifadelerini kullandı. Eğitim imkânlarının daha sınırlı olduğu bir dönemde büyüyen Tuğran Savaş, 'İşim gereği Afrika, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'da bulundum. Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya kadar gittim. Gençler de görmeli ve okumalı' sözleriyle hem kültürel mirası tanımanın hem de dünyayı keşfetmenin önemine vurgu yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği bu kütüphaneler, yalnızca ders çalışan gençlerin değil, öğrenmeyi hayatının merkezine koyan herkesin buluşma noktası olmaya devam ediyor. Bu örneklerden biri olan ve fikirleriyle hem kendine hem de gençlere yeni ufuklar açtıran Tuğran Savaş, 'öğrenmenin yaşı yoktur' sözünü bir kez daha kanıtlıyor.