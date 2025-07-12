Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, çevreye duyarlı yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Çivril ilçesine bağlı Kocayaka Mahallesi’nde yapımı tamamlanan doğal arıtma tesisi hizmete alındı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamen çevre dostu olarak tasarlanan tesis, mahallede oluşan evsel atık suların doğaya zarar vermeden, güncel çevre mevzuatına uygun şekilde arıtılmasını sağlıyor. Yaklaşık 7 bin 750 metrekarelik bir alan üzerine kurulan tesis, günlük ortalama 90 metreküp atık suyu arıtacak kapasiteye sahip. Toplam bin 12 kişiye hizmet verecek şekilde planlanan tesiste arıtma işlemi azot ve fosfor giderici özel bitkiler sayesinde tamamen doğal yöntemlerle gerçekleştiriliyor.

Enerji tüketimi sıfır

Mekanik ekipman kullanılmayan tesiste enerji tüketimi sıfıra indirgenirken, bu özelliğiyle ekonomik ve çevreci bir model olarak öne çıkıyor. Mahalle sakinlerinin sağlığı ve çevre temizliği açısından önemli bir ihtiyacı karşılayan proje sayesinde hem çevre korunuyor hem de yerel halkın yaşam kalitesi artıyor