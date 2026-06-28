Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Sapanca'da gerçekleşen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sona erdi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bakanlarla görüşerek şehrin yatırımlarını ve öncelikli ihtiyaçlarını değerlendirdi.

SAKARYA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sapanca'da üç gün boyunca düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sona erdi.

Üç gün süren program boyunca bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticileri bir araya gelerek Türkiye'nin gündemi, yerel yönetim çalışmaları ve gelecek dönem hedeflerini değerlendirdi.

Toplantıya katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da kamp süresince başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, genel başkan yardımcıları, bakanlar ve milletvekilleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde Sakarya'da devam eden yatırımlar, planlanan projeler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi hedeflenen çalışmalar ele alınırken, şehrin öncelikleri ve ihtiyaçları da istişare edildi.

Başkan Alemdar, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nı başarıyla tamamladık. Sapanca'da üç gün boyunca ülkemizin geleceğine ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı, yerel yönetimlerimizin çalışmaları kapsamlı şekilde ele alındı. Biz de bu süreçte ilgili bakanlarımız ve genel merkez yöneticilerimizle bir araya gelerek Sakarya'mızın devam eden yatırımlarını, projeleri ve öncelikli ihtiyaçlarını değerlendirme fırsatı bulduk. Hem Türkiye'miz hem AK Partimiz hem de Sakarya'mız adına son derece verimli ve faydalı bir kamp süreci geçirdik' dedi.

'SAKARYA'YA İLGİ VE DESTEK BÜYÜK'

'Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız ve genel merkez yöneticilerimizle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde gördük ki Sakarya'mıza büyük bir ilgi ve destek var. Hayata geçirdiğimiz çalışmalar ile hazırladığımız projeleri memnuniyetle karşılanıyor. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, bakanlıklarımızla güçlü iş birliği içerisinde Sakarya'mıza hizmet ve eser kazandırmaya devam edeceğiz. Kamp süresince şehrimize gösterdikleri yakın ilgi ve desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlarımıza ve AK Parti Genel Merkez yöneticilerimize gönülden teşekkür ediyorum' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sakarya gündemli toplantının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir'le bir araya gelen Alemdar, Sakarya'nın geleceğine yön verecek çalışmalar üzerine istişarelerde bulundu. Başkan Alemdar, gerçekleştirdiği temaslarda Sakarya'da devam eden yatırımlar ile planlanan projeleri değerlendirirken, şehrin öncelikli ihtiyaçlarını da bire bir görüşmelerle aktardı.