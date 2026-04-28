Tam otonom çalışan DERİNGÖZ, farklı derinliklerdeki dip ve demirli mayınları saha testlerinde başarıyla tespit etti. Çok amaçlı yapısıyla kritik sualtı görevlerine hazır.

ANKARA (İGFA) - ASELSAN'ın geliştirdiği DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı, gerçekleştirilen saha testlerinde önemli bir başarıya imza attı. Sistem, farklı derinliklerde konumlanan dip ve demirli deniz mayınlarını tam otonom olarak tespit ederek etkinliğini kanıtladı.

Modüler sistem mimarisiyle dikkat çeken DERİNGÖZ; mayın tespitinin yanı sıra keşif ve gözetleme, liman güvenliği, sualtı kritik altyapıların korunması ve boru hattı inceleme gibi geniş bir görev yelpazesinde kullanılabiliyor.

Yeni nesil otonom kabiliyetleriyle DERİNGÖZ, denizlerde güvenlik ve kontrolün artırılmasına yönelik önemli bir çözüm olarak öne çıkıyor.