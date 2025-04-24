İstanbul Silivri açıklarında dün yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılar, deprem çantasının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, her hanede hazır bulunması gereken deprem çantasının hayati olduğunu vurguladı.BURSA (İGFA) - Marmara Denizi, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen 100'e yakın artçı sarsıntıyla sarsıldı.

AFAD’ın verilerine göre, deprem ve artçı sarsıntılar Silivri, Büyükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü’nde yoğun şekilde hissedildi. Yaşananlar megakentte deprem hazırlıklarının önemini bir kez daha hatırlattı.

Uzmanlar, her evde bulunması gereken deprem çantasının, olası bir afette hayat kurtarabileceğini ifade etti.

DEPREM ÇANTASI NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİ?

Deprem çantası, bir afet anında temel ihtiyaçları karşılamak için önceden hazırlanmış bir acil durum kiti. AFAD ve Kızılay’a göre, çanta, deprem sonrası ilk 72 saat boyunca hayatta kalmayı sağlayacak malzemeleri içermeli.

PEKİ DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?

AFAD’ın önerdiği deprem çantasının içeriğinde;

Gıda ve Su: 3 gün yetecek kadar bozulmayan gıda (konserve, kuru meyve, bisküvi) ve kişi başı en az 3 litre içme suyu.

İlk Yardım Malzemeleri: Bandaj, antiseptik, ağrı kesici, düzenli kullanılan ilaçlar ve ilk yardım kılavuzu.

Temel Eşyalar: El feneri, yedek pil, düdük, çok amaçlı çakı, maske ve hijyen malzemeleri.

Kişisel Belgeler: Kimlik, pasaport, sigorta belgelerinin fotokopileri ve aile iletişim listesi.

Diğer: Battaniye, yedek kıyafet, küçük bir radyo, nakit para ve çocuklar için oyuncak veya rahatlatıcı eşyalar.

Çanta, hafif, su geçirmez ve kolay taşınabilir olmalı; evde, iş yerinde ve araçta erişilebilir bir yerde saklanmalı.

1999 DEPREMİNDEN DERSLER

Hatırlanacağı gibi 1999 Gölcük depreminde, hazırlıksız yakalanan binlerce kişi temel ihtiyaçlara erişememişti. Uzmanlar, İstanbul’un 16 milyonluk nüfusu ve riskli yapı stoku düşünüldüğünde, bireysel hazırlıkların kritik olduğunu vurguluyor.