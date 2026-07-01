Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi, bugün itibarıyla 81 ilde uygulamaya alındı. Yeni sistem kapsamında vatandaşlar, DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını iade ederek her bir ambalaj için 1 TL teşvik alabilecek.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sistemin ülke genelinde devreye alınması dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Şişeni DOA'ya at, 1 TL kazan. Sıfır Atık'ta DOA dönemi başladı. Depozito Yönetim Sistemimizi bugün Türkiye genelinde devreye alıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, yeni sistem sayesinde her yıl 25 milyar ambalajın geri dönüşüme kazandırılmasının ve Türkiye ekonomisine yaklaşık 30 milyar lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirterek, 'Hem vatandaşımız hem doğamız hem ülkemiz kazanacak, yapacağımız her iade geleceğimize temiz bir nefes olacak.' dedi.

81 İLDE UYGULAMAYA ALINDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen sistem kapsamında, bugünden itibaren 81 il ve 973 ilçede DOA makineleri hizmet vermeye başladı.

İlk etapta 2 binin üzerinde DOA iade makinesi vatandaşların kullanımına sunulurken, ilerleyen süreçte mahalle, semt ve köylerde de makinelerin yaygınlaştırılması planlanıyor.

Ayrıca market zincirleri, süpermarketler, bakkallar, büfeler ile otel, restoran ve kafelerden oluşan HOREKA işletmeleri de sisteme dahil edildi. Bu işletmeler, DOA logolu ambalajları çöpe atmak yerine biriktirerek geri dönüşüm sürecine katkı sağlayacak.

HER AMBALAJA 1 TL TEŞVİK

Sistem, cep telefonlarına indirilecek Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) mobil uygulamasıyla entegre çalışacak. Vatandaşlar, uygulama üzerinden QR kod okutarak DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını iade makinelerine bırakacak.

İade edilen her ambalaj için 1 TL teşvik bedeli dijital cüzdana aktarılacak. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edilebilecek, ATM'lerden nakit olarak çekilebilecek veya anlaşmalı iş yerlerinde alışverişlerde kullanılabilecek.

PİLOT UYGULAMA SAKARYA'DA BAŞLAMIŞTI

Depozito Yönetim Sistemi'nin ilk uygulaması 2025 yılı şubat ayında Sakarya'da pilot olarak başlatılmış, daha sonra '7 Bölge 7 İl' uygulamasıyla farklı illerde yaygınlaştırılmıştı. Pilot dönemde vatandaşlara ambalaj başına 25 kuruş teşvik ödemesi yapılmıştı.

Bakanlık verilerine göre sistem sayesinde her yıl yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor. Uygulamayla ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı sağlanması, yerel yönetimlerin atık bertaraf maliyetlerinin azaltılması, düzenli depolama alanlarında tasarruf edilmesi ve geri dönüştürülmüş ham madde kullanımının artırılması amaçlanıyor.