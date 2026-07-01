Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Köprübaşı ilçesi Çavullar Mahallesi'nde yapımı sürdürülen çok amaçlı gölet projesinde çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı. Yağmur suyu hasadı yöntemiyle dolacak gölet; tarımsal sulama, hayvan içme suyu temini ve olası yangınlarda su kaynağı olarak kullanılacak.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilerin ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla kent genelindeki yatırımlarını sürdürüyor.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Çavullar Mahallesi'nde inşa edilen gölet, tamamlandığında bölgedeki üreticilere önemli katkılar sağlayacak.

Gölet, tarımsal sulama amacıyla kullanılmasının yanı sıra hayvanların su ihtiyacını karşılayacak ve olası orman yangınlarında su temin noktası olarak hizmet verecek.

Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri yalnızca yağmur suyu hasadı yöntemiyle dolacak ve böylece su kaynaklarının verimli kullanılması ile iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına katkı sunacak.

Proje, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yürütülüyor. Personel, iş makinesi ve ekipman desteğinin tamamı Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanırken, kırsal alanlarda gerçekleştirilen benzer yatırımlarla üretimin artırılması ve suya erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor.

'GÖLET, YAĞMUR SUYU HASADI MANTIĞIYLA ÇALIŞACAK'

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Yüksek Jeoloji Mühendisi Bozkurt İbrim, projenin bölge için önemli bir yatırım olduğunu belirterek şunları söyledi: 'Köprübaşı ilçemizin Çavullar Mahallesi'nde yeni bir göletin yapım çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu projeyi tamamen kendi öz kaynaklarımız, personelimiz, iş makinelerimiz ve ekipmanlarımızla hayata geçiriyoruz. Böylece kamu kaynaklarını verimli kullanırken bölgemize önemli bir yatırım kazandırmış oluyoruz. İnşa ettiğimiz gölet, hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak, tarımsal sulamaya katkı sağlayacak ve olası orman yangınlarında kullanılabilecek önemli bir su rezervi görevi üstlenecek. Göletimiz aynı zamanda yağmur suyu hasadı mantığıyla çalışacak. Bölgede yüzey sularını depolayarak herhangi bir ilave su kaynağına ihtiyaç duymayacak. Bu sayede hem suyun etkin ve verimli kullanımını sağlayacak hem de kuraklıkla mücadelede önemli bir rol oynayacaktır.'

'EKİPLER ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR'

Çavullar Mahalle Muhtarı Ahmet Bozkurt da göletin mahalle için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: 'Mahallemizin böyle bir gölete ihtiyacı vardı.

Hayvan sulama, tanker dolumu ve olası yangınlarda orman ile itfaiye ekiplerinin su temin edebilmesi amacıyla talepte bulunduk. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, göletimizin yapımını gerçekleştiriyorlar. Ekipler de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.'