Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli programlara katılmak üzere gittiği Ağrı'da Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.ANKARA (İGFA) - Ağrı'da jeotermal kaynaklardan yararlanılarak domates üretilen serayı gezen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyadin'de jeotermal organize tarım bölgesinin birinci ve ikinci etaplarının gelişimiyle ilgili bilgi aldıklarını söyledi.

42 ilde 61 organize tarım bölgesi belirlediklerini anlatan Yumaklı, "Buradaki yatırım sürecini hızlandırıyoruz. 42 organize tarım bölgesinin 21'i bitkisel, 20'si hayvansal. Birisi de su ürünleriyle ilgili. Özellikle temiz enerjinin kullanıldığı ülkemizin yeraltı zenginliklerinin hem bitkisel üretimde hem de hayvansal üretimde çok önemli bir girdi olarak yerini aldığı bir dönemde organize tarım bölgelerinin üretime olan katkısı itibarıyla son derece önemli bir görev icra ediyor ve edecek." dedi.

Bakan Yumaklı, 61 organize tarım bölgesinden 14'ünün altyapı çalışmalarını tamamlamak üzere olduklarını kaydetti.

"Hayvansal üretim konulu organize tarım bölgelerinde de yaklaşık 800 besi işletmesinde 110 bin baş hayvan var. Bitkisel üretim konulu organize tarım bölgelerinde de 374 dekarlık sera alanında yıllık 11 bin ton domates ve çilek üretimi yapılıyor. Toplam 7 organize tarım bölgesinde de yine altyapı inşaatları halihazırda devam ediyor. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en büyük organize bölgelerinden bir tanesi de Balıkesir Gönen'de, inşası devam ediyor."

Organize tarım bölgelerinin hem bitkisel hem de hayvansal üretim kabiliyetleri açısından ülkeye çok büyük değerler katacağını düşündüklerini vurgulayan Yumaklı, bu konuda yatırımcıların da ciddi bir ilgisi olduğunu ifade etti. Bakan Yumaklı, bundan sonraki dönemde de çok farklı yerlerde organize tarım bölgelerinin hem gelişiminin takibi hem de yatırımların sonuçlanması ve açılışı itibarıyla vatandaşlara müjdeler vermeye devam edeceklerini söyledi.

Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin öneminden bahseden Yumaklı, ""Burada (Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi) yaklaşık 1300 dekarlık bütün faaliyet alanında tamamı faaliyete geçtiğinde yüzde 75'i kadın olmak üzere yaklaşık 1500 kişilik bir istihdam söz konusu olabilecek. Yani her açıdan ülkemizin bütün bölgelerinin gelişimi açısından, ülkemizin ihtiyaç duyduğu ve buralarda üretilecek olan ürünler açısından önemini bir kez daha belirtmek istiyorum. Şimdiden ülkemiz ve bu yatırımların bulunduğu iller için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.