Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Gençlik Meclisi Başkanı Demir Batur, Lise Gençlik Meclisi Başkanı Mert Türk ve yürütme kurulu üyesi gençler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.DENİZLİ (İGFA) - Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk sunan heyet, saygı duruşunda bulundu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Anıtkabir Anı Defteri’ni imzalayarak gençliğin Cumhuriyet değerlerine bağlılığını vurguladı.

Ankara programı kapsamında Ankara Kent Konseyi’ni de ziyaret eden Denizli heyeti, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ertan Işık ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmelerde kent konseylerinin gençlik politikaları, şehirlerarası iş birliği ve ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

“Yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz”

Ziyaretlerle ilgili açıklamada bulunan Başkanvekili Ali Marım, 19 Mayıs’ın gençliğe emanet edilen bir bayram olduğunu belirterek, “Atamızın izinde, onun ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak, aydınlık yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.