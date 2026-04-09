Denizli Büyükşehir Belediyesi, 'Yeni Doğan Yardımı' projesi kapsamında 11 ve 12. dönem ödemelerini tamamladı. Dar gelirli ailelere sağlanan 9 bin TL'lik destek miktarı bu dönemde 3 milyon TL'yi aştı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun bebek sahibi olan dar gelirli ailelere katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği 'Yeni Doğan Yardımı' projesi sürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projede 11. ve 12. dönem müracaatları sonuçlandırıldı.

Bu kapsamda, şartları taşıyan hak sahiplerinin sosyal kartlarına 9 bin TL yüklenirken, kartlar hak sahibi annelere teslim edilmeye başlandı. Bu dönem dar gelirli yüzlerce aileye 3 milyon 42 bin TL'lik destek sağlandı.



13. DÖNEM MÜRACAATLARI BAŞLADI



Yeni doğum yapan annelere bebek çantası, bebek bezi, bebek maması ve aile taksi projeleriyle de destek veren Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 13. dönem yeni doğan yardım müracaatları alınmaya başlandı. Söz konusu yardıma https://cbs.denizli.bel.tr/yenidogan/ ile www.denizli.bel.tr adresindeki 'Başvurular' sekmesinden müracaat gerçekleştirilebiliyor.



'BEBEKLERİMİZİN İLK GÜLÜŞÜNE EŞLİK EDİYORUZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yeni doğan yardımı projesiyle dar gelirli ailelerin en hassas dönemlerinde yanlarında olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Bu şehrin kaynaklarını yine bu şehrin insanına harcamaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, sözlerini söyle sürdürdü: 'Ne mutlu ki yeni doğan desteğimizle bebeklerimizin ilk gülüşüne eşlik ediyoruz. Dayanışma ve sevgiyle kenetleniyor; mutlu çocukların, huzurlu ailelerin şehri Denizli'yi birlikte inşa ediyoruz.'