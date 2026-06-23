İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin spor belleğinde önemli bir yere sahip Langar Futbol Sahası'nı modern bir spor tesisine dönüştürüyor. U-11 ve U-12 resmi müsabakalarının yanı sıra ampute ve görme engelli futbol karşılaşmalarına da ev sahipliği yapacak tesis, genç sporcuların yeni buluşma noktası olacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından spora yönelik yatırımların hız kazanmasıyla birlikte, kentin önemli spor alanlarından biri olan Langar Futbol Sahası yeniden İzmir'e kazandırılıyor.

Konak Kemer Bölgesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında saha, modern bir spor kompleksine dönüştürülerek hem amatör spora hem de altyapı müsabakalarına ev sahipliği yapacak. Sahada incelemede bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, çocukların, gençlerin ve amatör spor kulüplerinin daha nitelikli koşullarda spor yapabilmesini hedeflediklerini belirterek, yeni tesisin U-11 ve U-12 resmi müsabakalarının yanı sıra ampute futbol ve görme engelli futbol karşılaşmalarına da uygun şekilde tasarlandığını söyledi. Tesisin Konak'taki kulüpler ve spor okulları için de önemli bir merkez olacağı vurgulandı.

'İZMİR'İN EN ÖNEMLİ SİMGELERİNDEN OLACAK'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Berkhan Alptekin, projenin kültürel önemine dikkat çekerek merkezin yeni yeteneklerin keşfedilmesinde önemli bir rol oynayacağını söyledi. Alptekin, 'Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla bu alanda hangi tür spor tesisinin daha doğru olacağına ilişkin aylar süren ihtiyaç analizi çalışmamızı tamamladık. Kemer Bölgesi'nde çocuk nüfusunun fazla olması, futbola yoğun ilgi, Konak'taki amatör kulüplerin antrenman sahası ihtiyacı ve Langar Futbol Sahası'nın İzmir'in spor belleğindeki yeri dikkate alınarak bu alanın projelendirilmesine karar verildi. Langar Futbol Sahası, altyapı takımlarının müsabaka yapabileceği, ampute futbol ve görme engelli futbol karşılaşmalarına ev sahipliği yapabilecek, aynı zamanda tüm futbol kulüplerinin antrenman yapabileceği bir tesis olarak tasarlandı. Sahada ayrıca alanın en verimli şekilde kullanılması amacıyla tribün altlarında kapalı mahaller yer alacak. Soyunma odaları, duş alanları ve toplantı salonları gibi ihtiyaçların yanı sıra eğitim ve seminerler için de çok amaçlı alanlar bulunacak. Türkiye'de örneği az bulunan altyapı stadyumu olarak projelendirilen Langar Futbol Sahası'nın, bundan sonraki süreçte yeni yeteneklerin keşfedileceği ve binlerce çocuğun spor yapacağı İzmir'in en önemli simgelerinden biri olacağını düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.

'YENİDEN KENT YAŞAMINA KAZANDIRACAĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ'

Kemer Langar Futbol Sahası'nı yeniden kente kazandırmanın sevinicini yaşadıklarını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Selin Zağpus Yigitoğlu, alanın tarihi mirasını koruyarak geleceğe taşımayı hedeflediklerini söyledi. Yigitoğlu, proje kapsamında sadece bir spor tesisi değil, aynı zamanda bölge halkının da kullanabileceği kamusal bir yaşam alanı oluşturulacağını belirterek, 'Yaklaşık beş bin metrekarelik alanda hayata geçirilmesini planladığımız projeyle alanın tarihi mirasını yaşatmak istiyoruz. Langar Futbol Sahası'nı yeniden kente kazandırmak yönündeki çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda futbol sahası ve tribün yapısıyla alanın yalnızca spor müsabakalarına değil, bölgenin tamamına hizmet edecek bir kamusal yaşam alanına dönüşmesini hedefliyoruz. Alanın mevcut hafızasını koruyarak iyileştirmeyi amaçlıyoruz' ifadelerini kullandı.