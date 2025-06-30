Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla üç ayrı başlıkta üreticilere yönelik yeni destek programları başlattı.DENİZLİ (İGFA) - Haziran ayı Meclis kararlarıyla hayata geçirilen projeler kapsamında;üreticilere bordo bulamacı ve Macar fiği tohumu desteği sağlanırken, büyükbaş hayvancılıkla uğraşanlara da ücretsiz veteriner danışmanlık hizmeti sunulacak.

MEYVE BAHÇELERİ İÇİN BORDO BULAMACI DESTEĞİ

Doğal afet ve hastalık risklerine karşı meyve bahçelerini korumak amacıyla, 10.000 m²’yi geçmeyen alanda meyve bahçesi ve bağı bulunan üreticilere bordo bulamacı desteği verilecek. Başvurular, 30 Haziran – 14 Temmuz 2025 tarihleri arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi web sitesi (www.denizli.bel.tr) üzerinden veya DESKİ İlçe Hizmet Birimlerinden online olarak yapılabilecek. Başvuru formuna 2025 yılına ait ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) belgesi eklenecek.

MACAR FİĞİ TOHUMU DESTEĞİYLE HAYVANCILIĞA KATKI

Hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik olarak Macar fiği tohumu desteği sağlanacak. Tohum desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin, 1 Eylül 2025 itibariyle başlayacak olan 2026 yılı ÇKS kayıtlarında Macar fiği ekimi yapacaklarını beyan etmeleri gerekiyor. Ön başvuru süreci, 30 Haziran – 14 Temmuz tarihleri arasında belediyenin internet sitesi veya DESKİ İlçe Hizmet Birimleri üzerinden yapılacak. Kesin kayıtlar, 2026 yılı ÇKS belgesinin ibraz edilmesiyle tamamlanacak.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ YETİŞTİRİCİLERE VETERİNER DANIŞMANLIĞI

Hayvancılık yapan küçük üreticilere yönelik olarak ise “Mahallemde Veterinerlik Danışma Hizmetleri” projesi başlatıldı. Proje kapsamında, 5 büyükbaşa kadar hayvanı olan yetiştiricilere ücretsiz veteriner danışmanlık hizmeti verilecek. Başvurular 30 Haziran – 31 Temmuz tarihleri arasında www.denizli.bel.tr adresinden online olarak alınacak. İşletme ziyaretleri ise başvuruların tamamlanmasının ardından Ağustos ayı itibariyle planlanarak gerçekleştirilecek.

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Üretenden yana tarafız" diyerek üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.