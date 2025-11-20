Bursa'da Kartanesi İşitme Merkezi Kurucusu Enis Özgünay, atık pillerin doğaya verdiği zarara dikkat çekerek başlattıkları sosyal sorumluluk projesiyle hem çevre bilincini artırmayı hem de işitme engelli bireylere katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

BURSA (İGFA) - Kurşun, cıva ve kadmiyum gibi ağır metaller içeren atık pillerin toprağa ve suya karışarak ciddi çevre kirliliğine yol açtığını hatırlatan Kartanesi İşitme Merkezi Kurucusu Enis Özgünay, bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla 'Atık Piller Ses Oluyor' adlı projeyi hayata geçirdiklerini söyledi

BİR PİL, 600 TON SUYU KİRLETEBİLİYOR

Projenin son durumu ve gelecek planlarını paylaşmak üzere Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney'i ziyaret eden Özgünay, doğa dostu çalışmalarına verilen destek için teşekkür ederek kampanyanın sembolü olan atık pil kumbarasını takdim etti. Türkiye'de yılda yaklaşık 7 ton pilin birçok elektronik cihazda kullanıldığını ifade eden Özgünay, tek bir atık pilin 600 ton suyu kirletebildiğine, bunun da 11 kişinin yıllık su ihtiyacına denk geldiğine dikkat çekti.

Belediyelerin ilgili birimlerine teslim edilen atık pillerin geri dönüşümünden elde edilen maddi katkıların ise işitme engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla değerlendirildiğini söyleyen Özgünay, 'Hem çevre korunuyor, hem de dezavantajlı bireylere destek sağlanıyor. Tüm kurum ve vatandaşlarımızı projemize destek olmaya davet ediyoruz.' diyerek çağrıda bulundu.