Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan sanat müziğinden halk müziğine, ritim topluluğundan klasik ezgilere uzanan hafta sonu konserleri, hem kent merkezinde hem de ilçelerde müzikseverlerle buluşacak.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından hafta sonu düzenlenecek üç ayrı konserle kent adeta sanatın merkezi haline geliyor. Türk sanat müziğinden halk ezgilerine, ritim performanslarından nostaljik şarkılara uzanan geniş yelpazeli etkinlik programı, sanatseverleri mest etmeye hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin “Sanat Şehri Denizli” vizyonu doğrultusunda organize ettiği konserler, hem kent merkezinde hem de ilçe düzeyinde gerçekleştirilecek.

Ritim Topluluğu sanatseverlerle buluşacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın bünyesinde faaliyet gösteren Ritim Topluluğu, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatmak için sahneye çıkacak. 20 Haziran Cuma günü saat 20.30’da düzenlenecek olan konser, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda gerçekleştirilecek. Ritim Topluluğu, farklı enstrümanlar ve performans teknikleriyle sahnede güçlü bir enerji ortaya koyarak, izleyicileri müziğin evrensel diliyle buluşturacak.

“Yaza Merhaba Konseri” ile Türk Sanat Müziği ezgileri yükselecek

Etkinlikler, 21 Haziran Cumartesi akşamı saat 20.30’da gerçekleştirilecek “Yaza Merhaba Konseri” ile devam edecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu’nun sahne alacağı konser, Kongre ve Kültür Merkezi’nin Özay Gönlüm Salonu’nda düzenlenecek. Koro, klasik Türk sanat müziğinin seçkin eserlerinden oluşan repertuvarı ile izleyicilere nostaljik ve duygusal bir müzik şöleni sunacak. Yaz mevsiminin karşılanmasına özel olarak hazırlanan bu etkinlik, geleneksel müzik değerlerini yaşatacak.

Türk Halk Müziği Çivril’de yankılanacak

Sanat programlarının bir diğer ayağı ise Çivril’de gerçekleştirilecek. 21 Haziran Cumartesi günü saat 20.00’de, Çivril Işıklı Göl-Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek konserde, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçısı Sadi Cesuroğlu sahne alacak. Anadolu’nun dört bir yanından derlenen halk türküleri ile müzikseverlerin beğenisine sunulacak olan bu etkinlik, doğayla iç içe bir konser atmosferi yaşamak isteyen izleyicilere açık havada unutulmaz bir deneyim vaat ediyor. Hafta sonu düzenlenecek konserlere katılmak isteyen sanatseverler ise biletlerini e-bilet.denizli.bel.tr adresinden ücretsiz temin edebilecek.