Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Denizli Barosu’nun iş birliğiyle düzenlenen “Haklarını Bil – Hukuk Paneli” Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.DENİZLİ (İGFA) - Toplumun her kesimini bir araya getirmeyi amaçlayan bu anlamlı etkinlikte, vatandaşların temel hak ve özgürlükler konusunda bilinçlenmesi hedeflendi.

Panele Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mehmet Selçuk, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Demir Batur, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Denizli Barosu Kadın Komisyonu Başkanı Av. Merve Öğüt, İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Özlem Barıner, Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. Nazlı Yaşatürk’ün konuşmacı olduğu Pamukkale Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Kahan Onur Arslan’ın moderatör olduğu panelde güncel olaylar ışığında insan hakları, kadın hakları ve çocuk hakları konuları kapsamlı bir şekilde ele alındı. Hukukun farklı alanlarında uzmanlaşmış konuşmacılar, katılımcılara hem teorik hem de pratik bilgiler sundu.

GENÇLER MERAK ETTİKLERİNİ SORDU

Gençlerin ve vatandaşların hukuk bilincini artırmak amacıyla düzenlenen panelde, hak arama yolları, toplumsal eşitlik ve adalet sistemindeki güncel gelişmeler gibi başlıklar ön plana çıktı. Etkinlik, katılımcılardan büyük ilgi gördü ve soru-cevap bölümüyle interaktif bir şekilde tamamlandı.