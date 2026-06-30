Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen kabulde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Görüşmede; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan görüşmenin, Türkiye-AB ilişkilerinde iş birliği alanlarının değerlendirilmesi açısından önemli bir temas olduğu belirtildi.