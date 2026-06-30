Bursa'nın Orhaneli ilçesi Yörükler Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesi Yörükler Mahallesi'nde başlayan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangının en kısa sürede söndürülmesi için ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışma yürüttüğü belirtildi.

Yangına; hava araçları ve kara ekipleriyle müdahale edilirken, çalışmalar sonucunda alevlerin kontrol altına alındığı bildirildi.

Müdürlük yetkilileri, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, yangınların önlenmesi için vatandaşların daha dikkatli ve duyarlı olmaları çağrısında bulundu.