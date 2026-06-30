Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dikimevi-Natoyolu ANKARAY Hafif Raylı Sistem Hattı'nın inşaat sahasında olası afet ve acil durumlara karşı hazırlık kapasitesini artırmak amacıyla kapsamlı bir tatbikat düzenledi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çalışanların acil durumlara hazırlık düzeyini artırmak, müdahale ekipleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmek ve acil durum planlarının uygulanabilirliğini değerlendirmek amacıyla Dikimevi-Natoyolu ANKARAY Hafif Raylı Sistem Hattı'nın inşaat sahasında ilk yardım, arama-kurtarma ve yangın tatbikatı düzenledi.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilen tatbikata toplam 474 personel katıldı.

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta, İtfaiye Daire Başkanlığı ile Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ekipleri de hazır bulundu.

Acil durum ekipleri, saha çalışanları, teknik personel, yüklenici firma çalışanları ve ilgili kurum temsilcilerinin yer aldığı uygulamada, olası afet ve acil durum senaryolarına yönelik müdahale süreçleri test edildi.

GÖÇÜK VE YANGIN SENARYOLARI UYGULANDI

Tatbikat kapsamında tünel içerisinde meydana geldiği varsayılan göçük nedeniyle arama ve kurtarma çalışmaları yürütüldü. Göçük altında kaldığı varsayılan personel, ekiplerin koordineli müdahalesiyle kurtarıldı.

Ayrıca acil çıkış ve tahliye uygulamaları gerçekleştirilirken, yüklenici firma binasının elektrik tesisatında meydana geldiği varsayılan yangına müdahale edildi.

HEDEF: ACİL DURUMLARA HAZIRLIK KAPASİTESİNİ ARTIRMAK

Tatbikatla çalışanların acil durum farkındalığının artırılması, arama-kurtarma, koruma ve yangınla mücadele ekiplerinin görev ve sorumluluklarının uygulamalı olarak test edilmesi, ekipler arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve metro inşaatı gibi yüksek riskli çalışma alanlarında meydana gelebilecek olaylara karşı hazırlık düzeyinin artırılması hedeflendi.