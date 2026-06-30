Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu aile hizmetinin son 20 yılda 21 kat arttığını belirterek, bugün 9 bin 277 koruyucu ailenin 11 bin 22 çocuğa yuva olduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu aile hizmetlerinde son yıllarda önemli bir büyüme sağlandığını belirterek, hizmetin 20 yılda 21 kat arttığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı' kapanış programında konuşan Bakan Göktaş, koruyucu aileliğin yalnızca bir sosyal hizmet modeli olmadığını, çocuklara güven, sevgi ve aidiyet sunan güçlü bir dayanışma örneği olduğunu ifade etti. Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Gönül Elçileri Projesi'nin Türkiye genelinde büyük bir iyilik hareketine dönüştüğünü söyledi.

11 BİN 22 ÇOCUK KORUYUCU AİLE YANINDA

Koruyucu aile hizmetlerine ilişkin güncel verileri paylaşan Göktaş, '2012 yılında koruyucu aile yanında 515 çocuğumuz bulunuyordu. Bugün ise bu sayı 11 bin 22'ye ulaştı' dedi.

Bu başarının 9 bin 277 koruyucu ailenin sevgisi ve fedakârlığıyla gerçekleştiğini belirten Göktaş, koruyucu aile yanında bulunan çocukların önemli bir bölümünün erken yaş grubunda olduğunu ifade etti.

Bakan Göktaş; 0-6 yaş grubunda 4 bin 286 çocuk koruyucu ailelerin yanında büyüdüğünü, bin 345 özel gereksinimli çocuk, koruyucu aile hizmetinden yararlandığını kaydetti.

Koruyucu ailelerin desteklenmesi amacıyla önemli düzenlemeler yapıldığını belirten Göktaş, kamu ve özel sektör çalışanı koruyucu ailelere ilk kez izin hakkı tanındığını, sosyal güvence alanında da iyileştirmeler gerçekleştirildiğini söyledi. Geçen yıl hayata geçirilen Geçici Koruyucu Aile Modeli ile acil korunma ihtiyacı olan çocukların kurum bakımına alınmadan aile ortamına kazandırıldığını aktaran Göktaş, 30 pilot ilde 283 çocuğun 262 aileyle buluşturulduğunu açıkladı.

Çocuklar, evin neşesidir, hayatın rengidir.



Neşeye, sevgiye ve umuda kapılarını açan koruyucu ailelerimiz sayesinde çocuklarımızın hikâyeleri daha güçlü bir şekilde devam ediyor.



Koruyucu ailelerimizin ve çocuklarımızın 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kutlu olsun.



????: pic.twitter.com/XDqgocRApg — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) June 30, 2026

HEDEF DAHA FAZLA ÇOCUĞA ULAŞMAK

Koruyucu aile hizmetinin daha geniş kitlelere ulaştırılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Göktaş, bu yıl 81 ilde düzenlenen 2 bin 249 etkinlikle toplumun farklı kesimlerine ulaşıldığını ifade etti.

Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı kapsamında hazırlanan sonuç bildirgesinin, çocukların güvenli geleceği, ailelerin desteklenmesi ve kurumlar arası iş birliği açısından önemli bir adım olduğunu dile getiren Göktaş, Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında çocuklara yönelik hizmetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti. Bakan Göktaş, koruyucu ailelere teşekkür ederek, çocukların sevgi dolu ortamlarda büyümesi için yürütülen çalışmaların devam edeceğini belirtti.