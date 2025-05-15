Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Temel Eğitim Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında motosikletli iki öğrenci yaralandı.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Alınan bilgiye göre, 07 BRK 894 plakalı motosiklet ile 35 MAT 62 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Yaralılardan biri Kumluca Devlet Hastanesi’ne, diğeri ise özel Kumluca Medikum Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının ciddiyeti hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kazayla ilgili polis ekiplerinin inceleme sürüyor.