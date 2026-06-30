Basın İlan Kurumu (BİK) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında imzalanan protokolle, medya sektöründe gençlerin mesleki deneyim kazanması ve nitelikli iş gücünün artırılması hedefleniyor. Program kapsamında basın işletmelerine eğitim ve istihdam desteği sağlanacak.

ANKARA (İGFA) - Basın İlan Kurumu (BİK) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında, iletişim ve medya sektöründe nitelikli iş gücünün artırılmasına yönelik hazırlanan 'Aktif İşgücü Hizmetleri İş Birliği Protokolü' imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, iletişim ekosisteminin dijitalleşmeyle birlikte büyük bir dönüşüm yaşadığını belirterek, medya sektörünün değişen ihtiyaçlarına uygun nitelikli insan kaynağının önemine dikkat çekti. Duran, İletişim Başkanlığı olarak medya kuruluşlarının güçlenmesi ve basın mensuplarının mesleki gelişiminin desteklenmesini stratejik öncelikler arasında gördüklerini ifade etti.

1075 BASIN İŞLETMESİNE DESTEK SAĞLANACAK

Protokol kapsamında gazeteler ve internet haber sitelerinde işbaşı eğitim programları düzenlenecek. Basın İlan Kurumu sisteminde yer alan 1075 basın işletmesine istihdam, eğitim ve iş gücü desteği sunulacak.

İki yıl geçerli olacak protokol kapsamında, programa katılanlara İŞKUR tarafından 9 ay boyunca net asgari ücret tutarında ödeme yapılacak ve sigorta hizmetlerinden yararlanmaları sağlanacak.

Buna karşılık basın kuruluşları, eğitim programlarını tamamlayan katılımcıları program süresinin en az iki katı kadar süreyle istihdam edecek.

GENÇ GAZETECİ ADAYLARINA UYGULAMALI DENEYİM FIRSATI

Programla, iletişim fakültesi mezunları ve medya sektöründe çalışmak isteyen kişilerin doğrudan haber merkezlerinde ve sahada deneyim kazanması amaçlanırken, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, iş birliğinin teori ile pratiği buluşturacağını ve genç gazeteci adaylarının kendilerini geliştirmeleri için önemli bir fırsat oluşturacağını söyledi.

Protokolün özellikle Anadolu medyasının güçlenmesine katkı sunmasının beklendiğini ifade eden Duran, program kapsamında Türkiye genelindeki 652 gazete ve 366 internet haber sitesi ile bekleme sürecindeki 57 süreli yayına ulaşılması hedeflendiğini kaydetti.

Protokol töreninde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ise, BİK ile 2016'da imzaladıkları iş birliği protokolüyle medya ve iletişim alanında çalışan veya çalışmak isteyenlere yönelik İşbaşı Eğitim Programı'nı 2021'de başarıyla sonlandırdıklarını anımsatarak, 'Gazetecilik Eğitim Programı' kapsamında, bu süreçte muhabirlikle ilgili mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarından 3 bin 635 kişinin yararlandığını belirtti. Bakan Işıkhan, işbaşı eğitim programlarının süresinin daha evvel de olduğu gibi 9 ay olarak uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

Söz konusu iş birliği kapsamında; İşbaşı Eğitim Programları, Mesleki Eğitim Kursları ve Çalışanların Mesleki Eğitimi başlıklarında üç ana destek mekanizması uygulanacağı, ayrıca medya sektöründeki mevcut çalışanların dijital dönüşüme ve yeni medya düzenine uyum sağlaması amacıyla yetkinlik artırıcı eğitimler de düzenleneceği bildirildi.

BİK ve İŞKUR, medya sektörünün değişen ihtiyaçlarını analiz ederek, sektöre uygun aktif iş gücü programları geliştirecek.

Protokolle birlikte medya alanında daha donanımlı insan kaynağının oluşturulması ve gençlerin sektöre profesyonel geçişinin kolaylaştırılması hedefleniyor.