Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekât Bölgesi'nde 22 Mayıs'ta yaşanan askeri araç kazasında yaralanan Ulş. Uzm. Çvş. Abdurrahman Hilal'in tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekât Bölgesi'nde yaralanmasının ardından tedavi altına alınan Ulş. Uzm. Çvş. Abdurrahman Hilal'in şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Pençe Kilit Harekât Bölgesinde 22 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen askerî araç kazasında yaralanan silah arkadaşımız Ulş.Uzm.Çvş. Abdurrahman HİLAL, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Haziran 2026 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz' ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Aksaray Belediyesi dei 1 Temmuz'da (Yarın) yapacağı bazı etkinlikleri erteledi. Belediyeden yapılan paylaşımda, 'Gerçekleştirmeyi planladığımız; Kutsal Emanetler Sergimiz, Aksaraylı Kahraman Şehidimiz Abdurrahman Hilal'in şehadeti dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir' ifadeleri yer aldı.