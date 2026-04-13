Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan 'Gerçeğin Peşinde' konferansı, uzman konukların çarpıcı analizleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

DENİZLİ (İGFA) - DBB Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, protokol üyleri, vatandaşlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Sunuculuğunu Dilek Ergül'ün, moderatörlüğünü ise İdris Ayhan'ın üstlendiği konferansta, sessiz kalmamanın bir tercih değil, bir zorunluluk olduğu ifade edildi.



UZMAN BAKIŞ AÇISIYLA ÇÖZÜM YOLLARI SUNULDU



Konferansın konuk konuşmacıları, alanında uzman isimler Dr. Feryal Kalkavan ve Akın Karadeniz, meseleyi hukuki boyut, sosyolojik etkiler ve insani sorumluluk olmak üzere üç ana eksende ele aldı.

Adalet mekanizmalarının işleyişi ve caydırıcı cezaların toplumsal huzuru artırmadaki rolü, şiddetin kökenleri ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin eğitimle nasıl inşa edilebileceği, bireylerin ve kurumların, şiddet sarmalını kırmak adına üstlenmesi gereken görevler konuşuldu.



'BU BİR FARKINDALIK YOLCULUĞUDUR'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, toplumsal sorunlarla mücadelenin sadece yasalarla değil, topyekûn bir zihniyet değişimiyle mümkün olacağını belirterek, 'Bugün hep birlikte daha güvenli ve adil bir gelecek için bir aradayız. Şiddetin her türlüsüne karşı toplumsal bir direnç oluşturmak ve adaletin her kesim için eşit işlediği bir düzeni savunmak bizlerin en temel sorumluluğudur. Bizim için bu buluşma, güçlü bir başlangıçtır, bir farkındalık yolculuğudur' ifadelerini kullandı.