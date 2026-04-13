Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiği hizmetlerine son sürat devam ediyor. Yakın Berber ve Evde Bakım Hizmetleri uygulamaları ile ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetine koşuyor.

BALIKESİR (İGFA) - Yakın Berber uygulaması aracılığıyla, berber olmayan kırsal mahallelerdeki yaşlı ve engelli vatandaşların talepleri üzerine, berberlerle beraber sağlık personeli de verilerek tansiyon ve şeker ölçümü yapılıyor.

Aynı zamanda ilaç kullanımı konusunda da bilgilendirme hizmeti veriliyor. Ayrıca Evde Bakım Hizmetleri uygulaması ile ihtiyaç sahibi, yatağa bağımlı, yaşlı ve engelli vatandaşlara başvuruları üzerine refakatçi eşliğinde kendi evlerinde rehabilite ve öz bakım hizmeti veriliyor.

5 AYRI ALANDA HİZMET VERİLİYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi her geçen gün daha fazla vatandaşın derdine derman oluyor. Sağlık Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanan Evde Bakım Hizmetleri uygulaması ile 5 ekip, 20 personel ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet veriyor.

65 yaş üstü olup imkanı olmayan vatandaşlarımıza hizmet veren Evde Bakım Hizmetleri; kişisel bakım hizmeti, yaşam alanı temizliği, fizyoterapi desteği, psikolojik danışmanlık desteği ve diyetisyen desteği olmak üzere 5 ayrı alanda hizmet veriyor.

Evde Bakım Hizmetlerinin yanı sıra Yakın Berber uygulamasıyla da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında yer alan Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde gezerek gerek toplu alanlarda gerekse evlerde berber hizmeti vermeye devam ediyor.