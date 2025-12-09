Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Bulgaristan'ın Shumen Belediye Başkanı Prof. Dr. Hristo Kristov ve beraberindeki heyeti Gebze'de ağırladı.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen görüşmede iki şehir arasında iş birliğini artıracak proje ve fikirler üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Samimi bir atmosferde geçen görüşme sonunda iki mevkidaş karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

Makam ziyaretinin ardından Başkan Büyükgöz, heyete Gebze Belediyesinin dijitalleşme alanında yürüttüğü çalışmaları anlattı. Heyet, Türkiye'de örnek gösterilen 'Kara Kutu Projesi'ni yerinde inceleme fırsatı buldu. Program daha sonra Bilişim Vadisi ziyaretiyle devam etti. Büyükgöz ve konuk heyet, Türkiye'nin teknoloji üssü konumundaki vadide yapılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

GENÇLİK MERKEZİNDE PROJELER TANITILDI

Heyetin bir sonraki durağı, Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan Gebze Belediyesi Gençlik Merkezi oldu. Burada yürütülen gençlik faaliyetlerini yerinde inceleyen Shumen heyetine Başkan Büyükgöz tarafından detaylı bilgi verildi. Ziyaret programı, kentin önemli tarihi değerlerinden biri olan Çoban Mustafa Paşa Camii gezisiyle sona erdi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ziyaretin iki şehir arasındaki dostluk bağlarını güçlendirdiğini belirterek, 'Shumen ile kültürel ve teknolojik alanlarda ortak projeler geliştirmeye hazırız. Bu ziyaret iş birliğimizi daha da ileriye taşıyacak önemli bir adımdır' dedi.

Shumen Belediye Başkanı Prof. Dr. Hristo Kristov ise Gebze'de hayata geçirilen projelerden büyük etkilendiklerini ifade ederek, 'Özellikle dijitalleşme ve gençlik alanındaki çalışmalar örnek alınacak nitelikte. Şehirlerimiz arasında karşılıklı deneyim paylaşımını artırmak istiyoruz.' şeklinde konuştu.