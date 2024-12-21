Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent lokantalarına bir yenisini daha ekleyerek 3 ayda dördüncü Kent Lokantasını hizmete sundu. Denizli halkının ihtiyaçları doğrultusunda çalıştıklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, Bayramyeri’ne de 5. Kent Lokantası ile kısa bir süre sonra emeklilere Emeklihane açılacağı müjdesini verdi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin vatandaşların ucuz, lezzetli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için hayata geçirdiği dördüncü Kent Lokantası hizmete sunuldu. 3. Sanayi Sitesi Merkezefendi Belediyesi Nergis Toplantı ve Düğün Salonu’nda hizmete başlayan Kent Lokantası’nın açılışına CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, ilçe belediye başkanları, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, BELTAŞ Genel Müdürü İbrahim Doğan, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, göreve geldikleri günden bugüne halka hizmetin dışında hiç kimseye hizmet etmediklerini belirterek, mutlu şehir Denizli yolculuğunda durmadan çalıştıklarını söyledi. Başkan Çavuşoğlu, “Belediye kaynaklarımızı bu memlekette yokluk ve yoksullukla mücadele eden Denizli halkının hizmetine sunduk. Annelerimizin, üreticimizin, çiftçimizin, çocuklarımızın, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yanıt verdik. Bizim düsturumuz içerisinde bir tek gaye var, Denizli’de yaşayan herkesin mutlu olduğu bir şehir hayalimiz var. Tarımıyla, hayvancılığıyla, turizmiyle ayağa kalkan, namerde muhtaç olmayan şehir hayalimiz var” dedi.

Emekliye Emeklihane, Bayramyeri’ne kent lokantası

Başkan Çavuşoğlu, kent lokantalarından bugüne kadar yaklaşık 41 bin kişiye uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek hizmeti verdiklerini belirterek, “BELTAŞ kar elde etmek için değil, halka hizmet etmek için kurulan bir şirket şiarıyla yoluna devam ediyor. 15 lira olan çayı 5 liraya, 35 liraya satılan kahveyi 15 liraya sattık ama hala kar eden bir şirketimiz var. Bu hizmetlere yenilerini eklemenin zamanı geldiğini biliyoruz. Emekliye sözümüz vardı. En kısa zamanda emeklilerimizin ücretsiz çay içebileceği Emeklihane’yi Delikliçınar bölgesinde hizmete sunuyoruz. Üç ay gibi sürede dördüncü kent lokantamızı açtığımızda gördük ki bu halkın dayanışmaya ihtiyacı var. Beşinci kent lokantamızı da Bayramyeri’nde açıyoruz” dedi.