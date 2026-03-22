Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı programı kapsamında itfaiye personeli, sağlık çalışanları ve hastanede tedavi gören vatandaşlarla bir araya geldi.

DENİZLİ (İGFA) - Bayram mesaisinin en yoğun geçtiği noktalar olan sağlık kuruluşlarını ziyaret eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Servergazi Hastanesi ve Denizli Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktor, hemşire ve sağlık çalışanları ile bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

Ardından hastanelerde tedavi gören vatandaşları ziyaret eden Başkan Çavuşoğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.



KAHRAMAN İTFAİYECİLERE BAYRAM ZİYARETİ



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, bayramın ilk saatlerinde görevlerinin başında olan itfaiye personelini de unutmadı. Şehrin can ve mal güvenliği için 7/24 teyakkuzda bekleyen itfaiye ekiplerini ziyaret eden Başkan Çavuşoğlu, şehrin güvenliği için tatil gözetmeksizin çalışan personelin bayramını kutlayarak özverili çalışmaları için teşekkürlerini ileterek görevlerinde kolaylıklar diledi.





BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ BAYRAM BOYUNCA SAHADA



Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına tüm kritik birimleriyle sahada yer alıyor. İtfaiye ve zabıta ekipleri şehir genelinde güvenlik ve denetim faaliyetlerini sürdürürken, 153 Çağrı Merkezi de vatandaşlardan gelen başvuruları 24 saat esasına göre karşılamaya devam ediyor. Şehrin temizliği ve hijyeni için çevre koruma personelleri görev yaparken; DESKİ bünyesindeki nöbetçi ekipler su ve kanalizasyon hizmetlerinde olası arızalara anında müdahale ediyor. Ayrıca ulaşım dairesi, mezarlık işleri, park bahçeler ve fen işleri birimlerine bağlı nöbetçi personeller, bayram boyunca teknik ihtiyaçlar ve kamu hizmetlerinin sürekliliği için 'Mutlu insanların şehri Denizli' vizyonuyla şehrin dört bir yanında sahada olmayı sürdürecek.





'TÜM BİRİMLERİMİZLE GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Ramazan Bayramı dolayısıyla hem görevi başındaki çalışma arkadaşlarımızı hem de şifa bekleyen hemşehrilerimizi ziyaret ederek bayramlaştık. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm önlemlerimizi aldık. Tüm birimlerimizle görevimizin başındayız. Onların bu fedakarlığı, şehrimizin huzurunun teminatıdır. Görevi başında olan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor; Denizlili hemşehrilerime huzur ve esenlik dolu bir bayram diliyorum' ifadelerine yer verdi.