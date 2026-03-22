Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların güvenli ve sağlıklı alanlarda vakit geçirebilmesi için kent genelindeki çocuk oyun alanları ve spor alanlarında periyodik bakım ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir'e bağlı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, oyun gruplarından spor alanlarına kadar birçok noktada düzenli kontroller gerçekleştirerek gerekli bakım ve onarımları titizlikle yapıyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında oyun grupları ve spor ekipmanlarının dayanıklılık kontrolleri gerçekleştirildi. Kullanım yoğunluğu nedeniyle zamanla oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmak amacıyla ekipmanların sağlamlığı tek tek incelendi.

OLASI RİSKLERİN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Ekipler çalışmalar kapsamında özellikle çocukların yoğun zaman geçirdiği oyun alanlarına yöneldi. Çocuklar tarafından sevilen oyun gruplarından biri olan salıncaklar, kaydıraklar, tahterevalliler ve tırmanma üniteleri de detaylı kontrolden geçirildi. Gevşeyen vidalar sıkılaştırılarak ekipmanların güvenli kullanımı sağlandı. Böylece çocukların oyun oynarken herhangi bir riskle karşılaşmasının önüne geçildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların güvenli ortamlarda oyun oynayabilmesi ve vatandaşların parkları daha konforlu kullanabilmesi için kent genelindeki oyun ve spor alanlarında bakım çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan kontrol çalışmalarının ardından oyun alanlarında temizlik, bakım ve onarım işlemleri de gerçekleştirildi. Yıpranan bölümler onarıldı, gerekli noktalarda boyama çalışmaları yapılarak parkların hem daha güvenli hem de daha estetik bir görünüme kavuşması sağlandı.