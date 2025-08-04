Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Beyağaç Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen “Sandras Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri" dört gün boyunca binlerce gökyüzü meraklısını bir araya getirdi.DENİZLİ (İGFA) - Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı etkinlik, bilim ve doğayı eşsiz bir atmosferde buluşturdu.

TOPUKLU YAYLASI GÖKYÜZÜ ŞÖLENİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Türkiye’nin en karanlık ve gökyüzü gözlemi için en elverişli alanlarından biri olan Beyağaç Topuklu Yaylası, dört gün boyunca gökbilim tutkunlarının kamp alanına dönüştü. Etkinliğin düzenlenmesinde öncülük eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım, altyapı, sahadaki hizmet koordinasyonu, konaklama alanları ve lojistik destek başta olmak üzere tüm imkanlarını seferber ederek organizasyonun kusursuz şekilde ilerlemesini sağladı.

PROFESYONEL GÖKBİLİMCİLERLE BİLİMSEL YOLCULUK

Etkinliğe yaklaşık 50 profesyonel ve amatör gökbilimci katıldı. Bilimsel koordinatörlüğünü Türkiye’nin önde gelen gökbilimcilerinden Prof. Dr. Ethem Derman’ın üstlendiği organizasyonda, katılımcılar teleskoplar aracılığıyla gezegenleri, yıldız kümelerini, galaksileri ve takımyıldızlarını gözlemleme fırsatı yakaladı. Özellikle ışık kirliliğinin yok denecek kadar az olduğu Topuklu Yaylası’nda yapılan gök parlaklığı ölçümlerinde, SQM (Sky Quality Meter) cihazlarıyla alınan veriler, bölgenin gözlem açısından dünya çapında bir değer taşıdığını gösterdi.

ASTROFOTOĞRAFÇILIK, SUNUMLAR VE ÇOCUK ATÖLYELERİ

Etkinlik boyunca astrofotoğrafçılık meraklıları da özel çekim alanlarında galaksileri ve yıldızları görüntüleme şansı buldu. Aynı zamanda Prof. Dr. Ethem Derman, NASA’da görev yapan astrofizikçi Dr. Umut Yıldız’ın ve diğer uzmanların gerçekleştirdiği gökbilim sunumları, katılımcılara evrenin sırlarını anlaşılır bir dille aktardı. Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalarını gerçekleştiren Denizli Bilim Merkezi tarafından da çocuklar için de ayrı bir program hazırlandı. Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen çocuk atölyeleri, gökyüzüne meraklı miniklerin eğlenerek öğrenmesini sağladı. Roket yapımı, yıldız haritası hazırlama, uzay temalı boyama gibi etkinliklerle küçük katılımcılar bilime ilk adımlarını attı.

TEOMAN KUMBARACIBAŞI DA KATILDI

Etkinliğe sürpriz bir isim de renk kattı. Oyuncu ve müzisyen Teoman Kumbaracıbaşı, gökyüzü meraklılarıyla birlikte yaylada kamp yaparak etkinliğe katıldı. Katılımcılarla sohbet eden ve teleskopla gözlem yapan Kumbaracıbaşı, bilim ve doğanın buluştuğu bu özel organizasyonda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.