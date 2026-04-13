İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM 17. Başkanı Hüsamettin Cindoruk için Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 93 yaşındaki Cindoruk için düzenlenen törende çok sayıda siyasi isimde hazır bulundu.

Ölümünden önce ailesine devlet cenaze töreni yapılmaması ve Ankara'daki Devlet Mezarlığı'na defnedilmemesi yönünde vasiyet bırakan Cindoruk'un naaşı, Türk bayrağına sarılı olarak İstanbul Teşvikiye Camii'ne getirilirken, burada kılınan cenaze namazı ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

HÜSAMETTİN CİNDORUK KİMDİR?

8 Haziran 1933, İzmir doğumlu ola hukukçu ve siyasetçi olan Hüsamettin Cindoruk, 17. dönem Samsun, 19. dönem Eskişehir milletvekilliğinin yanı sıra 1991-1995 yılları arasında TBMM Başkanlığı ve 1993 yılında vekâleten cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Cindoruk, siyasi hayatı boyunca aynı zamanda Doğru Yol Partisi ve Demokrat Türkiye Partisi genel başkanlığı yapmıştır.

Ekim 2017'de Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmeye başlanan Onur Ödülü'nün ilkine layık görülen Hüsamettin Cindoruk, evliydi ve üç çocuk babasıydı.