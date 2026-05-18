İstanbul'da Şişli Belediye Başkan Vekili Ayhan Terzi ile Başkan Yardımcısı Şaban Demirel, Merkez Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

İSTANBUL (İGFA) - Şişli Belediyesi, Merkez Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlara yönelik ziyaret programı gerçekleştirdi.

Ziyarete, Belediye Başkan Vekili Ayhan Terzi ile Başkan Yardımcısı Şaban Demirel katıldı.

Mahalle esnafını tek tek ziyaret eden belediye yöneticileri, vatandaşlarla sohbet ederek bölgeye ilişkin talep ve önerileri yerinde dinledi. Görüşmelerde mahallede yürütülen çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu. Şişli Belediyesi Başkan Vekilliği görevine kısa bir süre önce atanan Terzi, vatandaşlarla doğrudan iletişimin önemine dikkat çekerek, mahallelerde sürdürülen hizmetlerin ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirilmeye devam edeceğini söyledi.