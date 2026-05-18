Mardin Önder İmam Hatipliler Derneği, Gazze'deki zulme dikkat çekmek ve Filistin halkıyla dayanışmayı güçlendirmek amacıyla 6 dilde şiir dinletisi gerçekleştirdi.

MARDİN (İGFA) - Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve öğrenci topluluklarının da katkılarıyla gerçekleştirilen program, Mardin Artuklu Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda Türkçe, Arapça, Kürtçe, Farsça, Süryanice ve İngilizce olmak üzere toplam altı dilde şiirler seslendirildi. Farklı dillerde okunan şiirler, Filistin halkının acısını ve özgürlük mücadelesini katılımcılara güçlü bir şekilde aktardı. Bu çok dilli yaklaşım, Filistin davasının evrensel bir mesele olduğunu bir kez daha vurguladı.

Etkinliğe sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gönüllüler, üniversite ve lise öğrencileri yoğun katılım gösterdi. Programa ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Enes Şişman ile ÖNDER Mardin İl Başkanı Enes Güneş de katıldı.

Programda konuşan ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Enes Şişman, işgal rejiminin Gazze ve Filistin'de açıkça masum sivilleri katlettiğini belirtti.

'İşgal rejimi İsrail, şu an maskelerini indirmiş, açık bir şekilde Müslüman kardeşlerimizi katlediyor' diyen Şişman, 'Okulları, hastaneleri yıkıp viraneye çeviriyor. Kadın, erkek, çocuk ayırmadan herkesi katlediyorlar. İnsanları yaşam alanlarından çıkarmaya çalışıyor, göç ettiriyor, sürgün etmeye çalışıyor ve alçaklığın her türlüsünü yapıyorlar' diye konuştu. Müslümanların yaşadığı sıkıntıların temel nedenine de değinen Şişman, 'Kur'an ve sünnetten uzaklaştığımız için bu sıkıntıları yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz' dedi.

Konuşmasında ümmetin suskunluğuna da dikkat çeken Şişman, yaşanan zulmün unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, 'Zaman ikiye ayrılır; geçmiş zaman ve gelecek zaman diye. Özellikle İsrail'de yaşanan bu zulmü, dünyanın birçok noktasında Müslüman kardeşlerimize karşı uygulanan haksızlıkları asla unutmamalıyız. Bunları hafızalarımıza mıh gibi çakılmışçasına taşımalı, her an hatırlamalı, su içerken bile bu acıyı yüreğimizde hissederek yutkunmalıyız. Çünkü bugün orada yanan ateş, yarın bize veya başka bir kardeşimize düşebilir.' diye konuştu.

Program, Filistin davasına dikkat çeken duygusal şiirlerin ardından sona erdi. Katılımcılar, çok dilli dinleti sayesinde Gazze'deki acının evrenselliğini bir kez daha hissettiklerini ifade etti.