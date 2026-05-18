LÖSEV'in 25'incisini düzenlediği Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, farklı ülkelerden gelen lösemiyi yenmiş çocuklar Türkiye'de bir araya geldi. Etkinlikler Bursa'dan başlayarak İstanbul'da farkındalık kortejiyle sona erdi.

BURSA (İGFA) - LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası, bu yıl 25'inci kez gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında farklı ülkelerden gelen lösemiyi yenmiş çocuklar, Türkiye'de tedavi sürecini sürdüren çocuklarla buluştu.

11-16 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen programın ilk durağı Bursa oldu. LÖSEV Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü'nde gerçekleştirilen hoş geldiniz resepsiyonunda çocuklar ilk kez bir araya geldi.

Program kapsamında tarihi ve kültürel gezilerin ardından Mudanya ziyareti de gerçekleştirildi.

Etkinliklerin ikinci ayağı İstanbul'da devam etti. Çocuklar şehirdeki çeşitli temasların ardından bir otelde ağırlandı ve Millet Bahçesi ile Kız Kulesi gibi simge noktaları ziyaret etti. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen resepsiyonda ise çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Haftanın finalinde Bağdat Caddesi'nde farkındalık korteji düzenlendi. Kortejde klasik otomobiller, motosiklet ve bisiklet grupları, gönüllüler, aileler ve tedavi sürecini tamamlayan çocuklar yer aldı. Etkinlik, müzik ve gösteriler eşliğinde lösemiye karşı farkındalık ve dayanışma mesajıyla gerçekleştirildi.

LÖSEV Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Arzu Celalifer, yaptığı açıklamada dünyada her yıl yaklaşık 400 bin çocuk ve gencin kansere yakalandığını belirterek, erken tanı ve doğru tedaviye erişimin önemine dikkat çekti. Celalifer, 'Bu yılki temamız 'Dünyada Lösemi ve Kanser Artıyor, Çocuklarımızı Korumalıyız'' ifadelerini kullandı. Etkinlik, İstanbul'da düzenlenen veda yemeğiyle sona erdi.

Yurt dışından gelen çocukların programı, unutulmaz anılarla tamamlandı.