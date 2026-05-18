Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Festivali, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen Zeynep Bastık konseriyle başladı.

MANİSA (İGFA) - Binlerce vatandaşın katıldığı gecede gençler, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek unutulmaz bir festival açılışına imza attı.Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği Gençlik Festivali, Cumhuriyet Meydanı'ndaki açılış konseriyle başladı.

DJ performansıyla başlayan festivalin ilk gecesinde sahne alan sanatçı Zeynep Bastık, sevilen şarkılarıyla Manisalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce vatandaş, Zeynep Bastık'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Renkli görüntülere sahne olan konser, gençlerin enerjisiyle adeta bayram havasında geçti. Konsere Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yağız Kaya, Genel Sekreter Burak Deste ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gecede sanatçı Zeynep Bastık'a Manisa'ya özgü hediyeler takdim edildi.

'SANATÇIYA ÇEŞİTLİ HEDİYELER TAKDİM EDİLDİ'

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, sanatçıya mesir macunu ürünlerin yer aldığı hediye paketi ve dokuma halı hediye ederek, 'Zeynep Hanım'a takdim ettiğimiz mesir paketimiz; 41 çeşit baharattan oluşan mesir lokumumuz ve mesir çayımızdan oluşuyor. Bunun yanında MASMEK kurslarımızda el emeği, göz nuruyla dokunan halımızı da kendilerine vermekten memnuniyet duyuyoruz' dedi.

'FESTİVALİN ŞEHRİMİZE MUTLULUK, ENERJİ VE DAYANIŞMA GETİRMESİNİ UMUYORUM'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yağız Kaya ise festivalin açılışında yaptığı konuşmada, 'Manisa Gençlik Festivali'nin açılışını değerli sanatçımız Zeynep Bastık ile yapmamız bizim için büyük bir onur. Kendisine sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Festivalin şehrimize mutluluk, enerji ve dayanışma getirmesini umuyorum. Herkese iyi eğlenceler diliyorum' ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Gençlik Festivali kapsamında hafta boyunca çeşitli etkinlikler ve 18 Mayıs Pazartesi Senfoni ve Çok Sesli Gençlik Korosu, 19 Mayıs Ozbi, 20 Mayıs Çarşamba Kibariye, 21 Mayıs Perşembe Simge ve 22 Mayıs Cuma Duman konserleri ile devam edecek.