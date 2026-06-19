Denizli Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının bereketini ve paylaşma kültürünü kentin dört bir yanına taşıdı. Kentin 3 farklı noktasında eş zamanlı gerçekleştirilen aşure hayrında 10 bin kişiye aşure ikram edildi. Başkan Çavuşoğlu, 'Paylaştıkça çoğalan bu sofralar, şehrimizin dayanışma ruhunu daha da güçlendirecek' dedi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının bereketini ve paylaşma ruhunu düzenlediği aşure hayrıyla tüm kente yayıyor. Bu kapsamda Cuma namazının ardından kentin en yoğun noktalarından Delikliçınar ve Bayramyeri Meydanı ile Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii Külliyesi'nde eş zamanlı olarak aşure hayrı gerçekleştirildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki mobil ikram araçlarıyla yapılan dağıtıma vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, toplamda 10 bin kişilik aşure ikram edildi. Geleneksel lezzetin tadına bakan vatandaşlar, Muharrem ayının manevi atmosferini kendilerine yaşatan Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.



KARDEŞLİĞİN VE PAYLAŞMANIN SİMGESİ



Muharrem ayının manevi iklimini vatandaşlarla birlikte yaşamanın mutluluğunu paylaştıklarını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Farklı lezzetleri buluşturan aşure; birlik, beraberlik ve ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek oluşturduğumuz toplumsal uyumun en güzel simgesidir. Paylaştıkça çoğalan bu sofralar, şehrimizin dayanışma ruhunu daha da güçlendirecektir. Bu anlamlı günde bizlerle bir araya gelen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, ikramlarımızın afiyet ve esenlik getirmesini diliyorum' dedi.