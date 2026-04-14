Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi (ASSİM) yanında kurduğu etkinlik çadırında Çanakkale Zaferi'nin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi, törenle açıldı.

ANTALYA (İGFA) - Çanakkale ruhunu gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen gezici serginin açılışına Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın yanı sıra Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Coşkunsu, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Müzesi Koordinatörü Cengiz Yürükaslan, açılışta yaptığı konuşmada müzenin 16 yıl önce kurulduğunu ve bugüne kadar geniş kitlelere ulaştığını belirtti. Müzenin amacının, Çanakkale'yi ziyaret etme imkanı bulamayanlara tarihi yakından görme fırsatı sunmak olduğunu ifade eden Yürükaslan, Çanakkale ruhunu canlı tutmayı ve özellikle genç kuşaklara bu mücadelenin anlamını görsellerle aktarmayı hedeflediklerini söyledi. Yürükaslan, 'Bugüne kadar müzemiz 64 il ve 245 ilçede ziyaret edildi. Bu bir Türkiye ve dünya rekorudur. Bugün de Çanakkale, Muratpaşalıların ayağına kadar geldi' dedi.

BAŞKAN UYSAL: 'ÇANAKKALE MUHTEŞEM BİR DİRENİŞ ÖYKÜSÜDÜR'

Açılışta konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise Çanakkale'nin milletin birlik ve direniş ruhunun en güçlü simgelerinden biri olduğunu vurguladı. Bu tür çalışmaların tarih bilincinin oluşmasında önemli bir rol üstlendiğini belirten Başkan Uysal, 'Çanakkale Savaşı, Edirne'den Hakkari'ye, Artvin'den Muğla'ya milletimizin birlik ve beraberliğini tesis ettiğimiz, Türkiye sınırları dışında kalan insanlarımızın da savaştığı muhteşem bir direniş öyküsüdür. Bütün şehit ve gazilerimizin anısı önünde saygıyla eğiliyorum.' dedi.

Konuşmalar sonrasında Çanakkale Türküsü eşliğinde müze gezildi. Vali Hüsnü İlkokulu öğrencileri de açılışın ardından müzeyi ziyaret etti.

Ziyaretin sonunda katılımcılara, Çanakkale Savaşı'nın simgelerinden biri olan üzüm hoşafı ikram edildi.

Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi, 25 Nisan'a kadar ASSİM'de ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.